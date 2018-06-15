Рассекречены характеристики Meizu 16, «клона» Samsung Galaxy S9

Стали известны подробные технические характеристики флагманских смартфонов Meizu 16 и 16 Pro (Plus), анонс которых запланирован на август 2018 г.

Мощные смартфоны на чипе Snapdragon 845

В Сети появилась детальная информация о характеристиках новой линейки смартфонов Meizu 16 Series, внешне напоминающих Samsung Galaxy S9.

Официально смартфоны будут представлены в августе 2018 г. Об этом ранее заявил Хуанг Чжан (Huang Zhang), директор компании.

Со слов Чжана известно, что аппаратной платформой новинки станет флагманский однокристальный чип Qualcomm Snapdragon 845, выполненный в соответствии с десятинанометровым технологическим процессом Samsung LPP FinFET и обладающий восемью универсальными вычислительными ядрами. Четыре из них считаются энергоэффективными и работают на частоте до 1,8 ГГц, а высокопроизводительная четверка остальных способна разгоняться до 2,8 ГГц. Кроме того, чип включает мощный графический процессор Adreno 630 с улучшенной поддержкой технологий виртуальной реальности.

Прочие характеристики смартфонов

Как сообщают источники, 16 серия смартфонов Meizu будет представлена двумя аппаратами: Meizu 16 и Meizu 16 Pro (Plus).

Новый смартфон Meizu 16 (вид сзади)

Оба устройства оснащены безрамочным OLED-дисплеем производства Samsung без выреза в стиле iPhone X, но с поддержкой технологий 3D Press (аналог 3D Touch) и mEngine (виброотдача экрана), диагональю 5,6 и 6,1 дюймов соответственно. Соотношение сторон и рабочие разрешения экранов пока неизвестны.

Корпус новинок выполнен из стекла с керамической отделкой, и его толщина, по слухам, не превышает 7,2 мм. Кроме того, устройствам приписывается наличие сканера отпечатков пальцев и встроенного модуля NFC.

Прототип смартфона Meizu 16

За питание младшей модели отвечает аккумулятор емкостью 3080 мА*ч и поддержкой быстрой зарядки в режиме 8 В/3 А (24 Вт). Флагман оснащен более мощной батареей в 3600 мА*ч, которая может заряжаться еще быстрее – под напряжением в 8 В и при силе тока в 4 А (32 Вт). Кроме того, ожидается поддержка беспроводной зарядки мощностью 10 Вт.

Оба устройства получат фронтальную камеру с разрешением матрицы в 20 МП и поддержкой средств искусственного интеллекта, а также 12 МП двойную основную камеру.

Изображение смартфона Meizu 16, «утекшее» в Сеть

В качестве программной платформы обещана фирменная прошивка Meizu на базе Android – FlymeOS 7.5 с системой искусственного интеллекта OneMind 2.5.

О ценах

Если доверять циркулирующей в интернете информации, версия Meizu 16 с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего хранилища будет стоить порядка $470.

За модель с удвоенным объемом внутренней памяти покупателю придется заплатить $515.

Флагман Meizu 16 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенным флэш-модулем обойдется в $580.

Стоимость версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутреннего хранилища составит $625.