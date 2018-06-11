США ввели санкции против россиян, ищущих «дыры» в SAP и Oracle

Минфин США наложил санкции на НИИ «Квант» и три ИБ-компании: Digital Security, ERPScan и Embedi, объединенных общим основателем и главой.

Новый санкционный список

Министерство финансов США опубликовало на своем сайте дополнение к списку российских персон и организаций, на которых наложены санкции.

Новички санкционного списка, как пишет Минфин США, подозреваются или обвиняются Управлением по контролю за иностранными активами при Минфине США в совершении кибератак против Америки или в сотрудничестве с ФСБ России в действиях против Украины.

В числе прочих расширенный санкционный список вошли НИИ «Квант», Digital Security, ERPScan и Embedi.

НИИ «Квант» занят разработкой и производством вычислительной техники специального и гражданского назначения, специальных технических средств связи и созданием средств защиты информации.

Чем заняты Digital Security и ее «родственники»

Digital Security - известная российская компания, специализирующаяся в сфере защиты информации. Информационную стратегию компания выстраивает вокруг своих исследований по поиску уязвимостей в продуктах глобальных B2B-брендов: в ПО Oracle, в SAP, а также в ПО Microsoft, Adobe и др.

США ввели санкции против Digital Security, ищущей «дыры» в Oracle, и против ее «дочек», исследующих SAP и встраиваемые устройства

Возглавляет Digital Security Илья Медведовский, чье имя в новом санкционном списке отсутствует.

ERPScan - родственная Digital Security израисльская компания, занятая поиском уязвимостей в продуктах SAP. На сайте ERPScan Илья Медведовский назван генеральным директором и основателем компании.

Он же, по данным сайта компании, основал и возглавил израильскую Embedi, которая занята исследованием информационной безопасности в сфере встроенных устройств: банкоматов, устройств умного дома, устройств, встроенных в автомобили и т.п.

Имя самого Ильи Медведовского в новом санкционном списке отсутствует.

Представители Digital Security отказались прокомментировать внесение их компании в санкционный список.