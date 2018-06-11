США ввели санкции против россиян, ищущих «дыры» в SAP и Oracle
Новый санкционный список
Министерство финансов США опубликовало на своем сайте дополнение к списку российских персон и организаций, на которых наложены санкции.
Новички санкционного списка, как пишет Минфин США, подозреваются или обвиняются Управлением по контролю за иностранными активами при Минфине США в совершении кибератак против Америки или в сотрудничестве с ФСБ России в действиях против Украины.
В числе прочих расширенный санкционный список вошли НИИ «Квант», Digital Security, ERPScan и Embedi.
НИИ «Квант» занят разработкой и производством вычислительной техники специального и гражданского назначения, специальных технических средств связи и созданием средств защиты информации.
Чем заняты Digital Security и ее «родственники»
Digital Security - известная российская компания, специализирующаяся в сфере защиты информации. Информационную стратегию компания выстраивает вокруг своих исследований по поиску уязвимостей в продуктах глобальных B2B-брендов: в ПО Oracle, в SAP, а также в ПО Microsoft, Adobe и др.
Возглавляет Digital Security Илья Медведовский, чье имя в новом санкционном списке отсутствует.
ERPScan - родственная Digital Security израисльская компания, занятая поиском уязвимостей в продуктах SAP. На сайте ERPScan Илья Медведовский назван генеральным директором и основателем компании.
Он же, по данным сайта компании, основал и возглавил израильскую Embedi, которая занята исследованием информационной безопасности в сфере встроенных устройств: банкоматов, устройств умного дома, устройств, встроенных в автомобили и т.п.
Имя самого Ильи Медведовского в новом санкционном списке отсутствует.
Представители Digital Security отказались прокомментировать внесение их компании в санкционный список.