«Билайну» не удалось создать во Львове офис для постсоветских стран

Группе Veon не удалось создать во Львове центр обслуживания операций, который бы разгрузил работу ряда входящих в группу постсоветских сотовых операторов. Для работы центра нужны были специалисты со знанием постсоветских языков, которых оказалось непросто найти.

У Veon проблемы с центром поддержки операций во Львове

Группа Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», испытывает проблемы с реализацией амбициозного проекта создания в украинском городе Львове центра поддержки операций. Об этом сообщило украинское издание «Лига.нет».

Для чего создавался центр

Создание центра было анонсировано в конце 2016 г., проектом занимается «Киевстар», украинская «дочка» Veon. Планировалось, что центр возьмет на себя выполнение ряда рутинных операций: финансовых, закупочных, кадровых - для постсоветских стран присутствия Veon.

Помимо Украины, центр должен был заняться операциями «дочек» Veon в Армении, Грузии, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. В центре должно было работать до 900 человек. Интересно, что Львов является родиной Михаила Фридмана, совладельца «Альфа-групп» и LetterOne, крупнейшего акционера группы Veon.

Почему во Львов трудно перенести поддержку операций из других постсоветских стран

По сведениям «Лига.нет», проект реализации данного центра столкнулся с рядом сложностей. Во-первых, в Львове оказалось не так просто найти специалистов со знанием постсоветских языков, например, бухгалтера со знанием грузинского.

Во-вторых, возникли юридические сложности при передачи на Украину данных об абонентах «дочек» Veon из других постсоветских стран. В итоге в центр обслуживания операций удалось набрать только 200 человек, часть которых сейчас будут сокращать.

Группе Veon не удалось создать во Львове центр поддержки операций в постсоветских странах

Окончательное решение о том, закрывать ли данный центр, еще не принято. Президент «Киевстара» Петр Чернышов назвал информацию о проблемах центра «полуправдой», отказавшись от дополнительных комментариев. В пресс-службе Veon заявили CNews, что слухи не комментируют, а комментарии в украинской прессе в холдинге назвали «неаккуратными».

Успешный опыт российского «Вымпелкома»

У российского же «Вымпкелкома» есть собственный центр поддержки операций в Ярославле, запущенный в 2013 г. Центр выполняет для структурных единиц «Вымпелкома» операции по ведению бухгалтерского учета, контроля и учета платежей, расчетов с дилерами и партнерами, кадровому администрированию, а также по поддержке закупок и операций.