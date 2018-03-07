Украинские власти продали 4G-частоты «дочкам» «Билайна» и МТС

Украинские власти продали 4G-частоты в диапазоне 1800 Мгц за $205 млн. Больше всего частот приобрела «дочка» «Вымпелкома» «Киевстар», заплатив за них $107 млн. «Дочка» МТС заплатит за полученные частоты $68 млн.

На Украине прошел второй этап тендера по продаже 4G-частот

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины (НКРСИ) провела торги по распределению частот для сетей сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. В ходе второго этапа торгов были проданы частоты в диапазоне 1800 МГц.

Особенностью этого этапа торгов было то, что частоты в диапазоне 1800 МГц уже используются для технологии второго поколения сотовой связи стандарта GSM. До сих пор они были распределены между тремя сотовыми операторами: «Киевстар» (входит в группу Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»), «ВФ Украина» («дочка» российской МТС, торговая марка Vodafone) и Lifecell (бывший «Астелит», принадлежит турецкой Turkcell).

Все три операторы приняли участия в торгах. Ранее НКРСИ достигло договоренности с операторами о том, что они сдадут частоты в диапазоне 1800 МГц с правом приоритетного выкупа части из них, то есть за существующими операторами было зарезервировано три лота. Еще три лота распределялились в ходе аукциона.

Как «Киевстар», Lifecell и «дочка» МТС торговались за частоты

В соответствии с этими договоренностями «Киевстар» получил две полосы частот шириной по 25 МГц за 1,325 млрд гривен ($50,1 млн). Ранее у «Киевстара» была наибольшая частот в диапазоне 1800 МГц.

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Lifecell стал владельцем двух полос частот шириной по 15 МГц, согласившись заплатить за них 795 млн гривен ($30,1 м лн). «ВФ Украина» получила две полосы частот шириной по 5 МГц за 1,06 млрд гривен ($40,1 млн).

За четвертый, пятый и шестой лоты развернулась борьба. В каждом из этих лотов было по две полосы шириной по 5 МГц каждая.

Четвертый и шестой лоты отошли «Киевстару», который согласился заплатить за них 612 млн гривен ($23 млн) и 900 млн гривен ($34 млн) соответственно. «ВФ Украина» взяла пятый лот, согласившись заплатить за него 742 млн гривен ($28 млн). Lifecell в торгах за данные лоты не пытался поднимать цену.

Таким образом, всего в диапазоне 1800 МГц «Киевстар» взял полосы частот общей шириной 70 МГц, согласившись заплатить за них 2,837 млрд гривен ($107 млн). Lifecell получил частоты шириной 30 МГц за 795 млн гривен ($30,1 млн). «ВФ Украина» стала обладателем 20 МГц частот, за что компания заплатит 1,8 млрд гривен ($68,1 млн).

Всего в ходе данного этапа торгов НКРСИ продало полосы частот общей шириной 120 МГц, выручив за них 5,434 млрд гривен ($205 млн). Это превышает стартовую цены частот 3,975 млрд гривен ($150 млн) на четверть.

Общих итоги двух торгов по продаже 4G-частот

Ранее НКРСИ провела торги на 4G-частоты в другом диапазоне 2,5 - 2,7 ГГц. Тогда частоты общей шириной 80 МГц были проданы по цене 2,45 млрд гривен ($92 млн по текущему курсу), что превысило стартовую стоимость на 7%.

Из этой суммы операторы заплатят 612 млн гривен ($23 млн) принадлежащей Ринату Ахметову компании «MMDS-Украина», которая до того момента владела большей частью частот в данном диапазоне.

В ходе того этапа торгов «Киевстар» и Lifecell получили по 30 МГц частот,заплатив за них 916 млн гривен ($34,6 млн) и 908 млн гривен ($34,4 млн) соответственно. «ВФ Украина» получила 20 МГц, заплатив за них 631 млн гривен ($24 млн).

По итогам обоих этапов торгов «Киевстар» получил 100 МГц, согласившись заплатить за них 3,753 млрд гривен ($142 млн). Lifecell стал обладатель полос частот общей шириной 60 МГц, заплатив за них 1,7 млрд гривен ($64,5 млн). «ВФ Украина» получила 40 МГц частот, заплатив за них 2,431 млрд гривен ($92 млн).

Всего НКРСИ выручила в ходе обоих этапов торгов 7,884 млрд гривен ($298 млн), что на 21% превышает совокупную начальную стоимость всех проданных частот.