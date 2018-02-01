«Дочкам» МТС и «Билайн» выдали 4G-частоты на Украине

Власти Украины распределили 4G-частоты в диапазоне 2,6 ГГц. Победителями аукциона стали украинская «дочка» МТС, «Киевстар» и «Астелит», заплатив за них $87 млн. Четверть от этой суммы отойдет структурам Рината Ахметова.

Украина разыграла 4G-частоты

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины (НКРСИ) провела первые торги по распределению частот для технологии четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. На первом этапе были разыграны частоты в диапазоне 2,6 ГГц.

Заявки на участие в аукционе подали три оператора: «ВФ Украина» («дочка» МТС, торговая марка Vodafone), «Киевстар, вместе с российским «Вымпелкомом» входящий в группу Veon (бывший Vimpelcom), и «Лайфселл», бывший «Астелит». Все они и стали победителями аукциона.

Кто и почему купил частоты

Первый наиболее дорогой лот выиграл «Лайфселл». За две полосы шириной по 10 МГц оператор заплатит 601 млн гривен ($21,46 млн). Он же взял и второй лот с двумя полосами шириной по 5 МГц каждая, заплатив за него 307 млн гривен ($10,96 млн).

«Киевстар» взял три лота, в каждой из которых есть по две полосы шириной по 5 МГц каждая. Два из этих лотов обошлись оператору в сумму по 293 млн гривен ($10,46 млн) каждый, еще один в 330 млн гривен ($11,78 млн).

«ВФ Украины» выиграл два лота, в каждом из которых есть по две полосы шириной по 5 МГц каждый. Один из этих лотов обошелся оператору в 345 млн гривен ($12,32 млн), другой – в 286 млн гривен ($10,21 млн).

Украинские 4G-частоты в диапазоне 2,6 ГГц достались «дочке» МТС,

сестринской компании «Билайна» «Киевстар» и местному «Астелиту»

Таким образом, всего регулятор продал 80 МГц частот в диапазоне 2,6 ГГц. При минимальной совокупной стоимости указанных частот 2,28 млрд гривен ($81,4 млн) они были проданы за 2,45 млрд гривен ($87,47 млн), то есть цена выросла на 7%.

Больше всех частот – по 30 МГц получили «Киевстар» и «Лайфселл». Они заплатили за них 916 млн гривен ($32,7 млн) и 908 млн гривен ($32,42 млн). «ВФ Украина» выиграла 20 МГц частот, заплатив за них 631 млн гривен ($22,53 млн).

Сколько от аукциона получит холдинг Рината Ахметова

В настоящее время большая часть диапазона 2,6 ГГц занята телевизионным оператором «MMDS-Украина», принадлежащим System Capital Group олигарха Рината Ахметова. Компания согласилась, в обмен на компенсацию, освободить 100 МГц из имеющихся у нее 184 МГц частот.

По условиям тендера, размер компенсации для «MMDS-Украина» составит четверть от общей суммы, которую заплатят победители торгов. То есть 612 млн гривен ($21,85 млн).

«ВФ Украина», «Киевстар» и «Лайфселл» оказывают услуги в стандарте второго поколения – GSM. В 2015 г. все три компании выиграли частоты для стандарта третьего поколения (3G) – UMTS. Долгое время на Украине монополистом в области 3G была компания «Тримоб», принадлежащая основному оператору фиксированной связи в стране – «Укртелекому». Также услуги связи в стандарте CDMA предоставляют компании PeopleNet и «Интертелеком».

В «Киевстаре» и «Лайфселл» выразили удовлетворение итогами тендера. В то же время гендиректор «Лайфселл» Исмет Языджи напомнил, что на Украине весьма дешевые услуги связи, в связи с чем сроки окупаемости сетей 4G будут больше, чем в других европейских странах.

Со своей стороны, директор по корпоративному управлению «ВФ Украина» Олег Проживальский заявил агентству «Интерфакс-Украина», что его компания не будет массово внедрять сети в диапазоне 2,6 ГГц, так как более перспективным является диапазон 1800 МГц.

Впереди еще один аукцион

Впереди тендер на распределение 4G-частот в другом диапазоне – 1800 МГц. Здесь ситуация осложняется тем, что этот диапазон уже используется тремя вышеназванными сотовыми операторами для сетей стандарта GSM.

Наибольшая часть частот в данном диапазоне принадлежит «Киевстар». Ранее НКРСИ достигло договоренности с операторами, что все трое из них сдадут частоты в диапазоне 1800 Мгц с приоритетным правом на обратный выкуп.

После проведения аукциона у «Киевстара» будет два блока шириной по 25 МГц каждый, у «ВФ Украина» два блока шириной по 20 МГц каждый, у «Лайфселла» два блока шириной по 15 МГц каждый. Еще три блока, в каждом из которых есть по два блока частот шириной по 5 МГц каждый, будут распределены на аукционе. А «Киевстар» получит компенсацию от победителей аукциона за сданные им частоты.

Как отметил эксперт по украинскому телекоммуникационному рынку Роман Химич, новых участников в ходе прошедшего тендера не появилось. В связи с этим остается непонятным, зачем НКРСИ решило «странным» образом нарезать частоты в диапазоне 1800 МГц для распределения в ходе предстоящего аукциона.

Дело в том, что блоки шириной 5 МГц в диапазоне 1800 МГц, которые будут продавать в ходе следующего аукциона, идут сразу за блоками частот, которые останутся за тремя существующими сотовыми операторами. При этом первый из этих блоков идет сразу за блоком, который достанется «ВФ Украина».

Таким образом, говорит Химич, у «ВФ Украина» будет явное преимущество: он сможет выкупить на аукционе блок, соседний с выделенным ему блоком, и использовать непрерывную полосу частот. Если же «Киевстар» и «Астелит» выкупят остальные блоки, то им придется покупать отдельное оборудование для работы с отдельно стоящими полосами частот.