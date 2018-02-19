«Ростех» и АФК «Система» создают предприятие по производству чипов

Стало известно, что госкорпорация «Ростех» и АФК «Система» решили объединиться для создания совместного микроэлектронного предприятия, которое включит в себя в том числе зеленоградский «Микрон».

Проект «Ростеха» и «Системы»

Госкорпорация «Ростех» и АФК «Система» планируют в марте 2018 г. подписать соглашение о создании совместного предприятия (СП) в сфере микроэлектроники. Об этом «Интерфаксу» сообщили два источника в отрасли.

«Процедура также предполагает одобрение рамочного договора наблюдательным советом "Ростеха" и советом директоров РТИ (входит в АФК "Система")», — сказал один из собеседников агентства. По его словам, один из вариантов названия объединенной компании — «Элемент».

Другой источник заявил «Интерфаксу», что объединенная компания должна стать национальным центром компетенции в области разработки и производства электронной компонентной базы.

«Одна из задач, которую предстоит решить — не только импортозамещение, но и импортоопережение. Предполагается, что к 2020 году объем гражданской продукции объединенной компании должен превысить 60%», — сказал он. В СП войдут 22 предприятия. Со стороны «Ростеха» — 15, со стороны РТИ — 7.

«Ростех» и «Система» объединятся в части микроэлектроники

Совместное предприятие АФК "Система" и госкорпорации "Ростех" создано, технические детали уже оговорены сторонами, "остались процедурные вещи", сообщил в Сочи основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков. «Мы создали. Теперь осталось (дождаться) распоряжение правительства — и будет считаться, что создано», — сказал он.

Кто войдет в СП

По данным собеседников «Интерфакса», со стороны «Ростеха» в СП, в частности, войдут Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ), «Электростандарт», Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро (НЗПП), Завод полупроводниковых приборов (ЗПП), ТД «Росэл», Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике (СКТБ РТ), Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов (НИИЭМП).

Со стороны РТИ в составе СП, как ожидается, будут «Микрон», НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), Научно-исследовательский институт точного машиностроения (НИИТМ), Воронежский завод полупроводниковых приборов (ВЗПП) и др.

Некоторые детали

«Интерфакс» отмечает, что в рамках соглашения «Система» может получить контрольный пакет в создаваемой компании, а также может привлечь финансовых инвесторов на этапе формирования объединенной компании.

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил: «У "Системы" есть ряд предприятий, которые производят электронную компонентную базу, есть такие и у нас. И если мы их объединим, то это будет одно из самых больших и реально работающих предприятий».