В России начал работать бесплатный робот-юрист, понимающий вопросы на естественном языке

В онлайн-сервисе Pravoved.ru начал работу робот-юрист, который будет консультировать россиян тысячами, причем совершенно бесплатно. В его основе лежит нейросеть, прошедшая обучение на 100 тыс. обращений граждан. Пока что робот отвечает только на вопросы о защите прав потребителей.

Запуск робота-юриста

Юридический онлайн-сервис Pravoved.ru начал использовать для ответа на обращения граждан робота-юриста. На сайте проекта роботу можно задать вопрос по той или иной ситуации и получить от него подробную юридическую консультацию на заданную тему. Авторы проекта утверждают, что аналогов их робота в юридической отрасли не существует.

Вопрос можно сформулировать, используя повседневный стиль речи — робот обучен его понимать. Ответ придет менее чем за секунду, обещают разработчики. Если в вопросе были допущены грамматические ошибки, робот все равно его поймет, а при необходимости уже сам задаст уточняющие вопросы. В настоящий момент робот доступен только на портале Pravoved.ru, однако в дальнейшем должны появиться версии для iOS и Android.

Задать роботу вопросы можно здесь: https://pravoved.ru/newquestion-zpp/ Или же зайти на сайт Pravoved.ru, задать вопрос из категории потребительского права и выбрать бесплатный ответ. Робот дает ответы от имени Фёдора Нейронова из Санкт-Петербурга.

Основатель и гендиректор сервиса Pravoved.ru Валерий Мешков считает, что использование робота сделает юридическую помощь более доступной для граждан — в частности, для тех, которые в обычных условиях вообще не имеют к ней доступа. Также, по мнению Мешкова, робот станет стимулом к дальнейшему профессиональному развитию для юристов-людей.

Цена вопроса

Консультация робота на Pravoved.ru совершенно бесплатна для граждан. Сервис взимает плату только за помощь юриста-человека, к которому можно обратиться, если поставленная задача находится вне пределов компетенции робота.

Пример вопроса, заданного роботу-юристу

Разница в оплате услуг робота и человека связана с тем, что сотрудник-человек обрабатывает порядка 15-20 обращений в день, а робот может дать за день ответы на «тысячи» вопросов, поясняют авторы проекта. Они отмечают, что в среднем консультация у юриста стоит в России около 1 тыс. руб. Скорость, с которой робот обрабатывает запросы, снимает с юристов-людей значительную часть рутинной нагрузки. По собственным данным сервиса, на Pravoved.ru ежемесячно заходит порядка 4 млн пользователей, причем 90 тыс. из них запрашивают консультацию.

Технические особенности

Как пояснил по просьбе CNews Валерий Мешков, робот-юрист был создан на основе глубокой нейронной сети (DNN) с тремя полносвязными слоями с двоичной входной информацией. Группа специалистов Pravoved.ru самостоятельно разработала архитектуру сети, преобработку данных и построение всех моделей. Сама сетка строилась на базе открытой программные библиотеки TensorFlow, другие модели — например, модель интервьюирования — разрабатывались с нуля.

Сеть прошла обучение на 100 тыс. вопросов от граждан, заданных на сайте Pravoved.ru. Авторы проекта утверждают, что это крупнейшее в России собрание запросов такого рода. Анализ этих обращений показал, что многие из них повторяют друг друга по смыслу, поэтому требуют одинаковых ответов. Так появилась идея доверить ответы на вопросы нейросети.

Консультация Фёдора Нейронова по ситуации с хлебопечкой

Перед запуском робота-юриста нейросеть прошла закрытое тестирование, в ходе которого обработала более 2 тыс. запросов от граждан. Некоторые из них выразили роботу свою благодарность. По словам авторов проекта, алгоритм, лежащие в основе робота-юриста, можно масштабировать на другие сферы, что позволит использовать его для обработки запросов граждан в банках, страховых компаниях и госорганах.

Тематика вопросов

Круг вопросов, ответы на которые может дать робот, будет постепенно расширяться. Сейчас нейросеть обрабатывает только вопросы по теме защиты прав потребителей, однако в первом полугодии 2018 г. начнет отвечать и на обращения из сферы семейного права. В дальнейшем разработчики планируют научить робота консультировать граждан по темам трудового права, ипотеки и материнского капитала.

Авторы проекта отмечают, что защита прав потребителей — это одна из основных тем обращений граждан, причем в 40% случаев речь идет о проблемах, возникших при покупке электроники и бытовой техники. Всего же, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), около 33% покупателей в России регулярно страдают от нарушения их прав розничными продавцами.

Примеры обращений

У робота-юриста можно спросить, например, реально ли потребовать от продавца возврата денег за неисправный смартфон, и что для этого нужно сделать. В ответ робот перечислит покупателю все его права, разъяснит правила возврата техники и подскажет, как поступить, если продавец отказывается вернуть деньги вообще или не желает делать этого вовремя.

В другом случае, например, покупатель спрашивает, может ли он потребовать от продавца возврата денег за кухню, сделанную на заказ, если некоторые ее элементы выполнены некачественно. При этом размеры кухни соответствуют заданным и установка была произведена в срок. Со своей стороны, продавец предлагает просто заменить некачественные детали.

В этом случае робот разъяснит, что продавец обязан безвозмездно отремонтировать товар или же вернуть деньги покупателю в течении 10 дней после обращения. Также возможен обмен на такой же товар, но без брака в течение 7 дней. Робот дополнительно разъяснит, какую неустойку придется заплатить продавцу, сорвавшему сроки возврата, как будет происходить возврат денег, если товар был взят в кредит, и в какой форме будут возвращены деньги при изначальной оплате товара наличными или банковской картой и т. д.

Также робот проинструктирует покупателя относительно порядка действий: куда и в какие сроки подавать письменное обращение, какие доказательства факта совершения покупки следует предъявить, как должна осуществляться проверка качества товара, кто и в каком случае оплачивает экспертизу.

Или же, например, покупательница жалуется на то, что ее новая хлебопечь не пропекает хлеб изнутри. После ее обращения продавец хлебопечи сделал проверку качества товара, не нашел недостатков, а экспертизу сказал проводить покупательнице за собственный счет. В этом случае робот разъясняет, что продавец все же обязан оплатить экспертизу у независимого эксперта, причем покупательница имеет право при ней присутствовать.