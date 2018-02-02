В Москве заработал мобильный оператор Virgin. Тарифы

Сотовый оператор Virgin

В Москве начал работу виртуальный оператор сотовой связи Virgin, который является частью холдинга Virgin Group, принадлежащего британскому предпринимателю Ричарду Брэнсону (Richard Branson). Для оказания услуг связи новый оператор использует инфраструктуру Tele2.

Стоимость тарифных планов Virgin варьируется от 350 руб. до 2 тыс. руб. в зависимости от условий. Тарифы Virgin по столичным меркам довольно дорогими. Сети оператора Теле2 используются также в проектах по предоставлению услуг сотовой связи Сбербанка и «Тинькофф банка», у которых можно найти более выгодные условия.

Тарифные планы

Например, используя тарифный план Silver, абонент Virgin платит 350 руб. в месяц за 5 ГБ интернет-трафика, 150 минут разговоров по сети Tele2 в Москве и 100 SMS-сообщений. Подключив тарифный план Data, пользователь за 400 руб. получает 6 ГБ интернета и возможность совершать звонки в сети Tele2 за 1,5 руб. в минуту, а также за эту же сумму отправлять одно SMS-сообщение.

Тариф Gold стоимостью 600 руб. позволяет абоненту использовать 6 ГБ трафика, 600 минут разговоров в сети Tele2 и 150 SMS-сообщений. Тарифный план Hot предлагает за 1 тыс. руб. 8 ГБ интернета, 1 тыс. минут разговоров в сети Tele2 и 200 SMS-сообщений. По условиям плана Red Hot за 2 тыс. руб. пользователь получает 10 ГБ интернета, 4 тыс. минут разговоров в сети Tele2 и 300 SMS-сообщений.

Личное состояние Ричарда Брэнсона оценивается в $5,1 млрд

Во всех тарифных планах Virgin звонки за пределы московской сети Tele2 оплачиваются в размере 1,5 руб. за минуту разговора. Если пользователь не желает вносить фиксированную абонентскую плату, он может выбрать план Zero, по условиям которого за каждый мегабайт трафика будет платить 7 руб., за минуту разговора в сети Tele2 — 0,5 руб., а за минуту разговора по другим сетям, как и за одно SMS-сообщение — 1,5 руб.

Чем занимается Virgin Group

Virgin Group — это британская мультинациональная корпорация и венчурный конгломерат, основанная Ричардом Брэнсоном и Ником Пауэллом (Nik Powell) в феврале 1970 г. как магазин по продаже звукозаписей. В настоящий момент корпорация занимается банковским делом, книгоиздательством, коммерческой авиацией, коммерческими космическими полетами, продажей потребительской электроники и украшений, кинопроизводством, здравоохранением, ритейлом и другими вещами.

Тарифы оператора Virgin Connect

Тариф Абонентская плата, руб. Интернет, ГБ Звонки на Tele2, Москва, минут Другие исходящие (включая межгород) SMS Virgin Silver 350 5 150 1,5 руб. за 1 минуту 100 Virgin Data 400 6 1,5 руб. за 1 минуту 1,5 руб. за 1 минуту 1,5 руб. за 1 SMS Virgin Gold 600 6 600 1,5 руб. за 1 минуту 150 Virgin Hot 1 000 8 1 000 1,5 руб. за 1 минуту 200 Virgin Red Hot 2 000 10 4 000 1,5 руб. за 1 минуту 300 Virgin Zero 0 7 руб. за 1 МБ 0,5 руб. за 1 минуту 1,5 руб. за 1 минуту 1,5 руб. за 1 SMS

Источник: Virgin Connect

Virgin Group состоит более чем из 400 компаний. По итогам 2016 г. выручка корпорации составила 19,5 млрд фунтов стерлингов. Количество сотрудников равняется 71 тыс. человек. По состоянию на ноябрь 2017 г. Личное состояние Ричарда Брэнсона оценивается в $5,1 млрд.

До запуска сотового оператора Virgin Group на протяжении 10 лет оказывала в России услуги проводной телефонии и подключения к интернету через компанию Virgin Connect. В России у компании насчитывается 220 тыс. абонентов, услуги предоставляются в 500 населенных пунктах.