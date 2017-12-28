Код знаменитой ОС Стива Джобса будет открыт всем желающим

Музей компьютерной истории откроет код ОС компьютера Apple Lisa, первого в мире ПК с графическим пользовательским интерфейсом. Джобс сыграл решающую роль в запуске Lisa, который был назван в честь его старшей дочери. Apple обвиняла Microsoft в том, что ОС Lisa была украдена и положена в основу Windows.

Свободная Lisa

В 2018 г. Музей компьютерной истории в Маунтин-Вью, Калифорния, США, намерен открыть общественности исходный код операционной системы, под управлением которой работали настольные компьютеры Lisa, выпущенные компанией Apple в январе 1983 г., то есть 35 лет назад. Новость распространилась по рассылке электронных писем LisaList, которую получают поклонники этого компьютера.

На момент своего выпуска Lisa была первым в мире компьютером для персонального рабочего места с графическим пользовательским интерфейсом. Она умела много такого, чего до этого компьютеры не могли: у нее были окна и иконки, документы можно было сортировать по папкам, а для управления требовалось мышь. Удобство управления и высокое качество созданных на Lisa документов подготовили почву для распространения Macintosh.

Провал на рынке

Несмотря на все это, на рынке Lisa с треском провалилась: при затратах на разработку порядка $150 млн было продано всего 10 тыс. устройств. Проблема заключалась в чрезмерно высокой цене — около $10 тыс. На сегодняшний день с учетом инфляции это составляет порядка $24 тыс.

Lisa стала первым в истории ПК, у которого были мышка и графический интерфейс

Свою роль сыграла и конкуренция со стороны IBM, которая предлагала хотя и менее совершенные технически, но более дешевые компьютеры. Apple прекратила выпуск Lisa через три года после запуска. Следующим компьютером компании стал уже Macintosh, первая модель которого вышла в 1984 г.

Джобс и Lisa

Стив Джобс (Steve Jobs) не являлся непосредственным создателем Lisa, однако сыграл большую роль в ее запуске. Это он убедил легендарную лабораторию Xerox PARC пустить команду разработчиков Lisa на экскурсию, во время которой они познакомились с прототипами графических пользовательских интерфейсов Xerox.

Свое отношение к созданию Lisa Джобс отразил в названии компьютера. Формально «Lisa» является сокращением от «Local Integrated System Architecture» («локальная интегрированная структура систем»), однако позже Джобс признался своему биографу Уолтеру Айзексону (Walter Isaacson), что на самом деле устройство было названо в честь его старшей дочери, Лизы Николь Бреннан-Джобс (Lisa Nicole Brennan-Jobs).

Lisa, в свою очередь, тоже сыграла большую роль в судьбе Джобса. Когда тогдашний гендиректор Apple Джон Скалли (John Sculley) отстранил Джобса от проекта, между ними пролегла первая трещина, разросшаяся потом в долгую вражду. Противостояние в итоге обернулось уходом Джобса из Apple ради основания собственного бизнеса NeXT Computer, который Apple выкупила за $429 млн в 1996 г., то есть 11 лет спустя, вернув таким образом Джобса назад. В 1997 г. он уже возглавлял корпорацию, которую привел в конечном счете к нынешнему состоянию самый дорогой компании мира.

Спор с Microsoft

Когда вышла первая версия операционной системы Windows, Apple подала в суд на Microsoft за нарушение права интеллектуальной собственности на операционную систему Lisa. Лично Джобс утверждал, что основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) украл у Apple проприетарные технологии.

В ответ на это Гейтс заявил, что они оба всего лишь сходили на экскурсию в одну и ту же Xerox PARC. «Я думаю, это больше похоже на то, как если бы у нас был богатый сосед по имени Xerox, и я вломился в его дом чтобы украсть ТВ-систему, и увидел, что ты ее уже украл», — пояснил Гейтс.