Вышел рейтинг CNews Security. Поставки ИБ возвращаются к докризисным показателям
Рынок ИБ растет такими же темпами, как и поставки ИТ в целом, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга CNews Security, опубликованного CNews в рамках обзора «Средства защиты информации и бизнеса 2017».
Рынок растет естественными темпами
По итогам 2016 г. совокупная выручка 30 крупнейших российских поставщиков ИБ достигла p111 млрд, что на 18% больше, чем годом ранее. По темпам ростам рынок вернулся к показателям 2013–2014 гг. (тогда темпы развития отрасли составили 14,5% и 14,3% соответственно). При этом по сравнению с 2015 г. темп роста выручки значительно замедлился. Резкий скачок на 31% в 2015 г. был связан с подорожанием иностранной валюты, вследствие чего значительно возросла рублевая стоимость импортных продуктов.
Таким образом, после того как курс валют стабилизировался, рынок вернулся к естественным темпам роста. Выручка в долларах увеличивается медленнее, чем в рублях. Она до сих пор не достигла докризисного уровня 2013 г.
Динамика рейтинга CNews Security, в pмлрд
Источник: CNews Analytics, 2017
Последствия санкций все еще ощутимы
В пересчете на иностранную валюту результаты заметно отличаются. Совокупная выручка крупнейших поставщиков ИБ в 2016 г. достигла $1,67 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее. Следовательно, рынок рос даже с учетом поставок иностранных продуктов ИБ, хотя и не столь высокими темпами. При этом совокупная выручка участников рейтинга, выраженная в долларах, по-прежнему заметно уступает показателям более благополучных 2011–2014 гг., когда оборот 30 крупнейших ИБ-компаний составлял $1,76–1,98 млрд. Таким образом, несмотря на положительную динамику, можно говорить о том, что рынок все еще не полностью восстановился после рецессии, связанной с обвалом цен на нефть и введением санкций.
После кризиса в конце 2014 г. экономическая ситуация в стране стабилизировалась, констатирует Андрей Заикин, руководитель направления ИБ компании «Крок»: «Если в 2015 году рынок ИБ в долларах показал падение, то в рублях уже тогда был небольшой рост. В 2016 году, как мы видим, рост продолжился. Это обусловлено тем, что технологии не стоят на месте и для того, чтобы «выжить» компаниям сегодня необходимо вкладывать средства в ИТ-решения в целом и в инструменты по ИБ, в частности».
Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2017
|#2016
|Название компании
|Город
|Специализация
|Выручка от направления ИБ в 2016 г., ₽тыс, включая НДС
|Выручка от направления ИБ в 2015 г., ₽тыс., включая НДС
|Рост выручки от направления ИБ 2016/2015, в %
|Штат сотрудников, занятых в области ИБ
|1
|Лаборатория Касперского (1) (2) (3)
|Москва
|разработка ПО, сервисы ИБ
|43 083 600
|37 548 540
|15%
|2 032
|2
|Softline
|Москва
|дистрибуция ПО и ПАК, сервисы ИБ, интеграция
|12 810 496
|11 237 277
|14%
|154
|3
|Акронис* (3)
|Москва
|разработка ПО
|10 046 000
|9 096 000
|15%
|414
|4
|Информзащита (4)
|Москва
|разработка ПО и ПАК, дистрибуция ПО и ПАК, сервисы ИБ, интеграция
|6 867 682
|5 249 050
|31%
|594
|5
|ИнфоТеКС (5)
|Москва
|разработка ПО и ПАК, сервисы ИБ
|3 704 000
|4 013 000
|-8%
|508
|6
|Техносерв
|Москва
|интеграция
|3 251 422
|3 158 957
|3%
|65
|7
|Инфосистемы Джет
|Москва
|разработка ПО, сервисы ИБ, интеграция
|3 100 000
|2 500 000
|24%
|155
|8
|ICL-КПО ВС
|Казань
|интеграция, разработка ПО и ПАК, сервисы ИБ
|2 765 504
|2 141 496
|29%
|240
|9
|НИИ СОКБ
|Москва
|разработка ПО и ПАК
|2 500 000
|2 900 000
|-14%
|140
|10
|Крок
|Москва
|интеграция
|2 239 395
|1 997 213
|12%
|45
Источник: CNews Analytics, 2017Перейти к полной таблице
Динамика рейтинга CNews Security в целом повторяет динамику рейтинга CNews100: по итогам 2016 г. выручка сотни крупнейших ИТ-поставщиков выросла на 15,5% в рублях и на 4,7% в долларах. Таким образом, изменения на рынке ИБ отражают общие тренды российского рынка информационных технологий.
Драйвером роста стали инциденты в области безопасности
Наибольшей интерес у заказчиков вызывают услуги и сервисы ИБ, включая аутсорсинг, а также новые технологии, связанные с обеспечением безопасности облаков, анализа больших данных и машинного обучения. Росту бюджетов на ИТ также способствовали крупные скандалы, связанные с инцидентами в области ИБ, в частности, утечка из американской спецслужбы АНБ утилит для взлома компьютеров, которые быстро были адаптированы хакерами для мошеннических целей. При этом подход хакеров в последние годы изменился: они все чаще отдают предпочтение программам-вымогателям и таргетированным атакам на конкретные объекты инфраструктуры.
Подробнее читайте в обзоре CNews «Средства защиты информации и бизнеса 2017».