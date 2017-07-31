Шифровальщики раздули ИБ-бюджеты
Мир киберпреступлений эволюционирует от количества к качеству: новых вредоносных программ становится меньше, зато их сложность повышается. В гонку хакерских технологий включились государственные спецслужбы, что подтвердил крупнейший инцидент 2016-2017 гг., связанные с утечкой кибервооружений из АНБ. Хакерам понадобились считанные дни, чтобы использовать попавшие в отрытый доступ разработки спецслужб в мошеннических целях. Громкие инциденты в области ИБ привлекли внимание к проблеме защиты данных, и глобальный рынок средств защиты информации продолжает расти высокими темпами.
На данный момент рост киберпреступности в целом не столь значителен, каким он был, в 2007-2010 гг. «В тот период времени количество создаваемых вредоносных программ, росло действительно по экспоненте, в сотни и тысячи раз превышая показатели предыдущих лет. В последние года мы вышли на «плато», и ежегодные цифры за последние три года стабильны», – рассказывает Юрий Наместников, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского». «В то же время наблюдается сразу несколько интересных процессов, которые в сумме и дают ощущение большего размаха действий хакеров», – отмечает собеседник CNews.