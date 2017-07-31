Средства защиты информации и бизнеса 2017

Траты на информационную безопасность продолжают расти, и сегмент ИБ сохраняет большой потенциал роста по сравнению с остальным рынком ИТ. Формируется новый тренд – защита промышленных объектов, которые все чаще становятся мишенями целевых атак наряду с кредитно-финансовыми организациями. В будущем еще один класс угроз будет связан с интернетом вещей – миллиарды предметов бытовой электроники, подключенные к интернету, могут быть с легкостью использованы злоумышленниками в своих целях, если заранее не будут предусмотрены соответствующие инструменты защиты.

30.11.2017