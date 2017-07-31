Шифровальщики раздули ИБ-бюджеты

Мир киберпреступлений эволюционирует от количества к качеству: новых вредоносных программ становится меньше, зато их сложность повышается. В гонку хакерских технологий включились государственные спецслужбы, что подтвердил крупнейший инцидент 2016-2017 гг., связанные с утечкой кибервооружений из АНБ. Хакерам понадобились считанные дни, чтобы использовать попавшие в отрытый доступ разработки спецслужб в мошеннических целях. Громкие инциденты в области ИБ привлекли внимание к проблеме защиты данных, и глобальный рынок средств защиты информации продолжает расти высокими темпами.

На данный момент рост киберпреступности в целом не столь значителен, каким он был, в 2007-2010 гг. «В тот период времени количество создаваемых вредоносных программ, росло действительно по экспоненте, в сотни и тысячи раз превышая показатели предыдущих лет. В последние года мы вышли на «плато», и ежегодные цифры за последние три года стабильны», – рассказывает Юрий Наместников, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского». «В то же время наблюдается сразу несколько интересных процессов, которые в сумме и дают ощущение большего размаха действий хакеров», – отмечает собеседник CNews.

CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2017

#2016 Название компании Выручка от направления ИБ в 2016 г., ₽тыс, включая НДС Рост выручки от направления ИБ 2016/2015, в %
1 Лаборатория Касперского (1) (2) (3) 43 083 600 15%
2 Softline 12 810 496 14%
3 Акронис* (3) 10 046 000 15%
4 Информзащита (4) 6 867 682 31%
5 ИнфоТеКС (5) 3 704 000 -8%

CNews Analytics, 2017

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Запас для опережающего роста поставок ИБ сохраняется

Рынок ИБ демонстрирует умеренный рост, который соответствует общей динамике отечественного рынка ИТ, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Security. Однако, в долларовом исчислении объем поставок по-прежнему меньше чем в докризисные 2011-2014 гг. Игроки отрасли полагают, что в сегменте ИБ сохраняется потенциал для опережающего по отношению ко всему рынку ИТ роста.

По итогам 2016 г. совокупная выручка 30 крупнейших российских поставщиков ИБ достигла p110 млрд, что на 17% больше чем годом ранее. По темпам роста рынок вернулся к показателям 2013–2014 гг. (тогда темпы развития отрасли составили 14,5% и 14,3% соответственно). При этом по сравнению с 2015 г. темп роста выручки значительно замедлился. Резкий скачок на 31% в 2015 г. был связан с подорожанием иностранной валюты, вследствие чего значительно возросла рублевая стоимость импортных продуктов. Таким образом, после того как курс валют стабилизировался, рынок вернулся к естественным темпам роста.

Владимир Бычек
НИИ СОКБ

Кто не изменит свое отношение к ИБ, тот проиграет

Одни компании по-прежнему направляют свои усилия на обеспечение соответствия конфигураций ранее внедренного оборудования и ПО рекомендациям вендоров, отраслевым стандартам и т.д., другие продолжают приобретать новые «таблетки», поверив обещаниям маркетологов, однако мало кто пытается взглянуть со стороны атакующего и оценить корпоративный ИТ-ландшафт с точки зрения защиты конкретных информационных активов.

О том, как компании должны изменить свое отношение к информационной безопасности и что они могут сделать для увеличения собственной защищенности, рассказывает директор по развитию компании НИИ СОКБ Владимир Бычек.

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Егор Кожемяка
Конфидент

Мы готовы к изменениям, происходящим на рынке

За 25 лет «Конфидент» не только заработал себе имя в профессиональной среде, но и добился того, что теперь имя работает на него. О пути к этому и о сегодняшнем дне рассказывает Егор Кожемяка, директор Центра защиты информации ГК «Конфидент».

Группа компаний «Конфидент» была образована 7 октября 1992 года. С тех пор прошла четверть века, и нам есть, что вспомнить. В связи с юбилеем в этом году мы подготовили и издали книгу об истории группы компаний — «Конфидент. Хроника 25-летия». В течение года прошла серия мероприятий для представителей компаний-партнеров Центра защиты информации ГК «Конфидент», проведены бизнес-ужины для заказчиков «Конфидент-Интеграции».

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Игорь Ляпунов
Solar Security

При всем многообразии ИБ-угроз основной остаются люди

Несколько резонансных вирусных эпидемий, случившихся в этом году, сильно повлияли на отношение к информационной безопасности как у владельцев бизнеса, так и у представителей власти. Люди внезапно осознали реальность того, о чем им говорили ИБ-специалисты. Особенно это верно в отношении вируса BadRabbit, с помощью которого киберпреступники атаковали СМИ. Стало понятно, что кибератаки могут в нужный момент быть использованы, в том числе, в качестве инструмента для манипулирования информационным фоном и возможного оружия в информационной войне. Это был год осознания государственными руководителями серьезности задач и проблем информационной безопасности.

О том, какие шансы на прорыв есть у достигших зрелости DLP-решений, как должны взаимодействовать ИТ-службы компании и центры мониторинга безопасности, какие угрозы получат распространение в будущем и что поможет их предотвратить, рассказал Игорь Ляпунов, генеральный директор компании Solar Security.

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Александр Малявкин
Ростелеком

Как оценить безопасность облачных услуг

Каждая компания сталкивается с киберугрозами и решает, предпринять ей какие-то дополнительные шаги или остаться за традиционной защитой в виде межсетевого экрана и антивируса. Заказчики всё чаще отмечают изменение ситуации в области киберзащиты.

Эксперты в области информационной безопасности (ИБ) давно говорят, что классические меры защиты компаний уже недостаточны и не отвечают актуальным угрозам безопасности. О том, почему старые подходы не работают, и как наименее болезненно для бюджета перейти к новым, рассказывает Александр Малявкин, руководитель направления «Информационная безопасность», МРФ Центр ПАО «Ростелеком».

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Лев Матвеев
СерчИнформ

На иностранных рынках наш продукт производит вау-эффект

Предугадать поведение пользователя – цель многих компаний сегодня. Ведь человеческий фактор остается «головной болью» ИБ-отделов: мы можем защитить периметр компании с помощью различных технологий, но залезть в голову к сотруднику не сможем.

О необычных решениях для защиты корпоративных данных, об автоматизации профайлинга и новых задачах DLP рассказывает Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ»

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Василий Носаков
АМТ-ГРУП

Массовые кибератаки заставляют пересмотреть отношение к ИБ

Рынок информационной безопасности постоянно меняется, новые угрозы вынуждают бизнес более серьезно относиться к проблеме, переходить от реактивной защиты к управлению ИБ. За прошедший год на российском рынке ИБ наблюдался существенный рост спроса на продукты и услуги по защите информации. Число запросов по тематике ИБ по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в два раза.

О том, что повлияло в уходящем году на российский рынок информационной безопасности, каких угроз опасаться бизнесу в ближайшее время и почему модные технологии не так опасны, как может показаться, рассказывает Василий Носаков, директор департамента информационной безопасности АМТ-ГРУП.

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Андрей Прошин
Orange

Цифровизация сама по себе не защитит компанию от киберугроз

Растет зрелость самой отрасли киберпреступлений – современные злоумышленники уже не одиночки, они объединяются в группы и во многом готовы посоперничать с ИБ-компаниями. Также полноценным бизнесом становится и сама продажа найденных уязвимостей, чем пользуются многие преступники, которые не хотят тратить силы на дополнительные изыскания и ищут готовые инструменты для реализации своих целей.

Современная отрасль ИБ предлагает компаниям различные способы защиты их информационных активов. О подходе Orange рассказывает Андрей Прошин, менеджер по развитию бизнеса в области информационной безопасности Orange Business Services Россия и СНГ.

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Алексей Сизов
Инфосистемы Джет

Спрос на антифрод-системы повысился более чем вдвое

Атаки типа APT, MITM наряду с социальной инженерией и внутренним мошенничеством – сегодня наиболее опасные угрозы ИБ в корпоративном секторе, ведущие к наибольшим потерям. Большие риски связаны также с «атаками нулевого дня», которые являются новыми не только для конкретной компании, но и для экспертов рынка и отрасли ИБ в целом. Эти виды атак не детектируются традиционными средствами ИБ.

Резкий рост числа успешных кибератак на корпоративные сети и связанные с этим колоссальные убытки компаний вынуждают специалистов пересмотреть свои подходы к защите. Многие инструменты не надо изобретать – они существуют давно, но нужно правильно их применить. О роли антифрод-систем в защите бизнеса рассказывает Алексей Сизов, руководитель направления противодействия мошенничеству Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет».

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Андрей Чапчаев
Инфотекс

Промышленная безопасность – новая ниша для российских игроков ИБ

Финансово-кредитные организации долго были основной целью киберкриминала. Однако в последнее время мишенью для целевых атак все чаще становятся не только банки, но и промышленные объекты. Кибератаки на индустриальные объекты, прогремевшие на весь мир, с одной стороны, продемонстрировали возможности злоумышленников, а с другой стороны – показали уязвимость существующих индустриальных информационных систем. Генеральный директор компании «Инфотекс» Андрей Чапчаев рассказал CNews о том, как подобные изменения влияют на рынок ИБ, какие угрозы таят интернет вещей и «мобилизация», и что необходимо делать, чтобы не допустить цифрового апокалипсиса.

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