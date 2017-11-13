Владельцы «Альфа-групп» могут получить контроль над крупнейшим оператором Турции

Новый шанс для LetterOne

Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами российской «Альфа-групп», получила возможность увеличить до контрольной свою долю в крупнейшем в Турции сотовом операторе Turkcell. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Совладелец Turkcell турецкая группа Cukurova вынуждена рассмотреть вопрос о продаже своей доли в операторе. Это связано с тем, что Cukurova не может расплатиться по кредиту турецкого ZiraatBank на $1,6 млрд.

Reuters пишет, что LetterOne интересуется покупкой доли Cukurova в Turkcell. Сама Cukurova хотела бы рассмотреть предложения о покупке своей доли и от других инвесторов, но, согласно заключенному в 2015 г. соглашению, право преимущественной покупки принадлежит LetterOne.

Конфликт, начавшийся в 2005 году

Конфликт между акционерами Turkcell начался в 2005 г. и до сих пор не прекратился. Тогда Cukurova сначала договорилась с другим совладельцем Turkcell шведско-финской TeliaSonera (нынешнее название Telia) о продаже ей своей доли в операторе.

Однако в последний момент Cukurova отказалась от сделки и вместо этого договорилась с «Альфа-групп». Россияне за $1,6 млрд приобрели у Cukurova 49% акций промежуточной компании Cukurova Turkcell Holdings (CTH), которая владеет 51% акций другой буферной компании Turkcell Holdings.

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В свою очередь Turkcell Holdings владеет 53% акций Turkcell. То есть приобретенный «Альфа-групп» актив эквивалентен 13,3% акций Turkcell.

У Cukurova осталось 51% акций CTH: под залог этого пакета турки взяли у «Альфа-группе» кредит на $1,7 млрд. Telia владеет 47% акций Turkcell Holdings. До недавнего времени у скандинавской компании было еще напрямую 14% акций Turkcell, но в 2017 г. данный пакет был продан на открытом рынке за $1 млрд.

После сделки с «Альфа-групп» TeliaSonera обвинила Cukurova в нарушении договоренностей и начала серию судебных разбирательств с турками. В 2011 г. Женевский арбитраж обязал Cukurova выплатить TeliaSonera компенсацию в размере $900 млн. Это решение до сих пор не исполнено, в связи с чем Telia ведет разбирательства по аресту активов Cukurova.

Откуда у турок появился миллиардный кредит

С 2007 г. судиться с Cukurova стала и «Альфа-групп». Россияне обвинили группу в нарушении условий кредитного соглашения и потребовали передачи заложенного имущества в виде акций Turkcell. В 2013 г. суд в Лондоне признал факт нарушения Cukurova условий кредитного соглашения, но предоставил туркам возможность досрочного погашения кредита.

С этой целью Cukurova и взяла в 2014 г. вышеупомянутый кредит у ZiratBank на сумму $1,6 млрд. Кредит был выдан на 10 лет, причем первый платеж по кредиту должен был быть осуществлен только в 2017 г. Но Cukurova, как уже отмечалось, не смогла найти средств для выплат по данному кредиту.

Нынешний статус противостояния

В 2015 г. между сторонами начался новый конфликт. LetterOne обвинили Cukurova в нарушении акционерного соглашения Turkcell, в связи с чем одна из сторон должна выкупить долю другой. В 2016 г. Лондонский арбитраж признал факт нарушения соглашения и постановил, что либо Cukurova должна выкупить долю LetterOne за $2,7 млрд, либо LetterOne должна выкупить долю Cukurova за $2,8 млрд.

Cukurova не дала своего ответа, что было расценено арбитражом как возможность для LetterOne выкупить долю Cukurova. Но этого не случилось, так как Cukurova не смогла обеспечить снятие судебных арестов со своей доли в Turkcell, наложенных по иску Telia.