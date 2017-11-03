«Мегафон» запустил систему, заменяющую 2 тыс. инженеров

«Мегафон» внедрил на федеральном уровне разработанную по его заказу систему управления радиосетью. Система в автоматическом режиме корректирует параметры работы базовых станций, что в ручном режиме потребовало бы труда двух тысяч человек.

«Мегафон» занялся управлением радиосетью на федеральном уровне

«Мегафон» запустил Федеральную систему управления радиосетью (ФСУР) во всех своих филиалах, которая в автоматическом режиме осуществляет задачу коррекции и сверки параметров базовых станций сотовой связи. Об этом CNews рассказали в компании.

ФСУР разработана петербургской компанией «ПСТ-Лабст» по заказу «Мегафона». Развертывание системы заняло полтора года. Стоимость разработки не раскрывается.

Зачем нужна такая система

Необходимость во ФСУР связана с тем, что в сети «Мегафона» работает большое количество оборудования различных производителей: Nokia, Huawei, Ericsson, Siemens, NEC. Для корректной работы сети необходимо, чтобы параметры оборудования находились в правильном и согласованном состоянии, причем эта работа должна проводится в автоматическом режиме.

ФСУР еженедельно передает в сеть около 700 тыс. команд на коррекцию. «Для подачи такого количества команд вручную потребовался бы ежедневный труд двух тысяч инженеров, - отмечают в пресс-службе «Мегафона». - Результат внедрения автоматических сверок заметен на ключевых показателях функционирования сети».

Что представляет из себя новая система

На верхнем уровне ФСУР состоит из восьми модулей - по числу филиалов компании - и федерального модуля, который консолидирует информацию по всей сети и обеспечивает централизованное управление.

«Мегафон» внедрил систему автоматической корректировки параметров радиосети

Как пояснили в «Мегафоне», ФСУР решает три основные задачи. Во-первых, ФСУР собирает из сети всю конфигурацию, нормализует ее и предоставляет системам потребителям, основной из которых является NRI (Network Resource Inventory, система учета сетевых ресурсов). Во-вторых, ФСУР осуществляет интеграцию оборудования: через модуль системы происходит автоматическое прописывание новых базовых станций и сот в сеть «Мегафона».

Также ФСУР обеспечивает контроль и коррекцию параметров. «Полученная из сети информация о параметрах радиосети используется как инженерами для проведения анализа, так и модулем сверки, который сравнивает фактически установленные значения параметров с «Запланированными» или «рекомендованными производителями», - уточнили в «Мегафоне» . - По расхождениям формируются команды на приведение параметров в правильное состояние».

Представитель «Мегафона» добавляет, что функциональность коррекции параметров пока работает на оборудовании Huawei. По оборудованию Nokia функциональность сейчас реализована в Северо-Западном филиале компании, в дальнейшим планируется соответствующая федерализация.

Что касается оборудования других вендоров, то они незначительно представлены в отдельных регионов, причем сейчас готовится своп (обмен) оборудования. Поэтому в «Мегафоне» не видят смысла обеспечить для их оборудования функции сверки ошибок, в то время как остальная функциональность ФСУР является мультивендорной.

Дальнейшие перспективы развития новой системы

«При текущих – достаточно высоких значениях технических показателей, дальнейшее их улучшение требует огромных человеческих ресурсов, - говорит директор по качеству сервисов инфраструктуры «Мегафона» Артем Моглин. - Поэтому большую важность приобретают инструменты автоматизации задач по поддержанию и улучшению качества составляющих сети. Мы планируем и в дальнейшем продолжать стимулировать развитие средств автоматизации, направленных на улучшение качества. Ожидаем скорых синергетических эффектов от интеграции федеральных систем мониторинга, анализа и управления сетью».

«Сложившейся командой и с подключением других федеральных систем OSS (operation support system, система поддержки операций) мы планируем уже до конца этого года реализовать несколько сценариев автоматического устранения аварий на радиосети, что позволит сократить простои и снизить количество ручного труда эксплуатации, - директор программ зонтичных OSS «Мегафона» Андрей Мотовилов. - В перспективе планируем использование такого подхода и к другим компонентам сети – доменам коммутации и транспорта».

«Мегафон» стал не первым оператором, который внедрил подобного рода система. Представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил, что технология самооптимизирующихся сетей действует в компании уже три года. В «Вымпелкоме» также заявили, что оператор давно использует такого рода системы и продолжает развитие их функционала.