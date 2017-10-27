Израиль вырвался в мировые лидеры кибербезопасности

В индийском Хайдарабаде состоялось совещание в области кибербезопасности (Cyber Security Conclave), в котором приняли участие международные специалисты отрасли. Израильские эксперты в области кибербезопасности представили свой опыт, который признается как один из самых передовых в мире. Каким образом стране удалось создать национальную систему киберзащиты, которая, в том числе, защищает и коммерческие организации страны?

Общая задача

Инвестиции в образовательные программы и современные технологии помогают Израилю выстроить одну из самых надежных систем цифровой защиты. Положительную роль также играет поддержка правительства. Как сформировалась подобная система?



Централизованный подход

Около 20 лет назад в Израиле было создано Национальное управление кибербезопасности (Israel National Cyber Bureau) INCB, которое организует и курирует работу в сфере цифровой защиты. Создание подобной структуры оправдано с учетом того, что в стране очень высокий уровень компьютеризации и, соответственно, многие организации уязвимы к кибератакам.

«Израиль пребывает в состоянии постоянного противостояния и вынужден находиться в готовности к отражению кибератак, — говорит Андрей Тархов, директор департамента защиты информационных систем компании RedSys. — В результате этого все «технические» аспекты жизни израильтян сведены к вопросам кибербезопасности. Это формирует соответствующие потребности — технологии и их реализация в конечных продуктах».

Израиль пребывает в состоянии постоянного противостояния и вынужден находиться в готовности к отражению кибератак

Во многом благодаря продуманной стратегии Израиль смог выстроить одну из самых надежных систем защиты от кибератак, которая охватывает отрасли транспорта, государственного управления, медицину, энергетику, армию и др. В системе кибербезопасности Израиля сегодня работает почти 200 разных компаний – от лидеров рынка, вроде Check Point или Imperva, до новых стартапов.

Ставка на обучение

Для обеспечения полноценной и эффективной системы кибербезопасности правительство Израиля инициирует и поддерживает программы обучения специальных кадров, а также информационные программы для населения страны. К примеру, с шестого класса начинается обучение школьников первым навыкам цифровой защиты. Кроме того, в стране поддерживается несколько образовательных программ для молодежи 16-18 лет.

По мнению Андрея Тархова, образовательная программа в сфере кибербезопасности является позитивным фактором, который помогает донести до максимального количества жителей страны основные аспекты информационной безопасности. В ситуации, когда сфера кибербезопасности испытывает острую нехватку квалифицированных кадров, подготовка новых специалистов также становится основной инвестицией в будущее.

Какой опыт можно перенять у Израиля

Передовой опыт Израиля является интересным для многих стран мира, которые стремятся снизить уязвимость своей инфраструктуры перед вероятными угрозами. Отметим, что благодаря созданию стандартов кибербезопасности и повышению осведомленности граждан в этом вопросе, Российская Федерация в Глобальном рейтинге кибербезопасности ООН также находится среди лидеров.

«В России уже применяется положительный опыт таких стран, как Израиль, – говорит Андрей Тархов. – Это делается в части повышения информационной грамотности и информационной безопасности в рамках государственной программы Российской Федерации “Информационное общество (2011–2020 гг.)”».

Пример Израиля показывает, что во многом проблема кибербезопасности лежит в плоскости образования: понимание необходимости обеспечить сохранность данных, а также наличие знаний, позволяющих обнаружить атаку и принять меры для минимизации ущерба.

