Правообладатели пролоббировали запрет на копирование авторского контента в интернете

Сторонники авторского права в Сети одержали крупную победу: всемирный консорциум по стандартизации объявил использование автоматических средств защиты от копирования в интернете официальной рекомендацией.

Официально и настоятельно рекомендуем

Консорциум Всемирной паутины (World Wide Web Consortium — W3C), авторитетный, но неформальный орган, занимающийся выработкой добровольно используемых стандартов в Сети, объявил «официально рекомендованным» применение средств цифрового управления правами на интеллектуальную собственность (Digital Rights Management — DRM). Под DRM подразумеваются технические решения, которые ограничивают либо затрудняют просмотр и копирование контента, если у пользователя нет на это прав.

Конкретнее в документе W3C речь идет о разновидности DRM под названием «Расширения для шифрованных медиаресурсов» Encrypted Media Extensions (EME) — спецификации для технической копирайтной защиты веб-сайтов. Технологию EME активно лоббировали Netflix, Microsoft, Google и другие крупные правообладатли. Она призвана предотвратить нелицензионное копирование, сохранение и распространение пользователями копий фильмов и другого развлекательного контента без разрешения правообладателей.

В ходе голосования 58,4% членов W3C подали голоса «за», 30,8% высказались против EME, остальные воздержались.

Битва лидеров

Голосованию предшествовали месяцы яростных споров, которые не заканчиваются и теперь. Крупные правообладатели активно поддерживали введение EME как официальной рекомендации, и на их стороне неожиданно выступил Тим Бернерс-Ли, создатель HTTP, HTML и Всемирной паутины как таковой.

ПО для защиты от копирования контента в интернете стало официально рекомендованным

При этом он заявил, что W3C не является «ни Конгрессом США, ни Всемирной организацией по интеллектуальной собственности, ни судом», и представляет собой лишь «место, где люди собираются на обсуждения и вырабатывают консенсус по поводу лучших новый технологий для Сети». Бернерс-Ли отметил также, что хотя и существует расхожее убеждение, будто W3C обязан выступать против DRM в любом случае, сам по себе Консорциум обладает весьма ограниченными полномочиями.

Со своей стороны, однако, Бернерс-Ли заметил, что EME обеспечит улучшение взаимодействия и ограничит количество данных, производимых использованием контента, что позитивно скажется на приватности.

Комментарии экспертов

Против EME ожидаемым образом выступали сторонники открытого интернета, в первую очередь, Фонд электронного фронтира и сочувствующие. Ключевые претензии сводились к тому, что технология EME не обеспечивает достаточной защиты самим пользователям, плохо совместима с открытым (свободным) ПО и не обеспечивает юридической защиты исследователям безопасности, то есть, фактически, выводит их работу за рамки правового поля, когда им приходится обходить DRM-защиту.

В своем открытом письме лидерам W3C представитель Фонда электронного фронтира Кори Доктороу заявил, что интересы бизнеса стали важнее, чем технологии. «Где-то по дороге бизнес-ценности тех, кто находится вне Сети стали достаточно важными, а ценностями технологов, кто построил Сеть, стало возможным пренебрегать, настолько, что даже мудрые старейшины, определяющие наши стандарты, проголосовали за нечто, что, как они сами понимают, является пустой затеей», — написал Доктороу.

«Это действительно может поменять правила игры для экспертов по безопасности, особенно в юридической плоскости, — отметил Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — С другой стороны, W3C не является законодательным органом, и, соответственно, его документы носят лишь рекомендательный характер, а, следовательно, использование технологии EME — личное дело каждого отдельного веб-ресурса».