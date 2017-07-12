В России созданы роботы, не требующие программирования

Компания Abagy Robotics Systems создала платформу для роботов, обеспечивающих «производство как сервис». С их помощью предприятие может автоматизировать производство различных изделий без использования программирования.

Инновационные промышленные роботы

Российская компания Abagy Robotics Systems представила инновационное решение для автоматизации производства с помощью роботов - «производство как сервис». Презентация состоялась в ходе проходящей в Екатеринбурге ежегодной выставке «Иннопром».

Организатором «Иннопрома» является группа компаний «Формика». Abagy была создана как раз на базе технологического подразделения группы «Формика».

Для своего инновационного решения Abagy намерена получать роботов в лизинг от ведущих мировых производителей. Соответствующие соглашения в ходе «Иннопрома» планируется подписать с пятью производителями: Fanuc, Kuka, Abb, Yaskawa и Comau.

«Производство как сервис»

Предприятие, которое хочет автоматизировать свое производство, сможет бесплатно получить роботов от Abagy. Правда, они останутся в собственности Abagy. Конкретно под каждого заказчика будет собираться индивидуальный комплект - ячейка, состоящая из роботов и необходимых для конкретного производства обвесов (сварочных аппаратов, магнитых присосов, захватов и т.д.).

Далее заказчик создает модель нужного ему изделия в любой CAD-системе (Autocad, Solidworks и др). Чертеж загружается заказчиком на сервер Abagy, где происходит расчет модели и составляется управляющая программа (конфигурация) для роботизированной ячейки заказчиков, учитывающее ее контролеры и другие особенности.

Промышленный робот под управлением Abagy

Расчет модели осуществляется на сервере в автоматическом режиме. Затем управляющая программа передается на ячейку и заказчику остается только загрузить ячейку нужным сырьем и запустить производство.

Предприятие производит оплату каждой модели, расчет которой осуществлен на сервере Abagy. Условием сотрудничества является наличие заказов от предприятия на сумму от 5,5 млн руб. в год.

Как новое решение поможет предприятиям сэкономить

Гендиректор Abagy Иван Сыроткин считает предложенное его компанией решение прорывным. До сих пор применение роботов на производстве было ограничено тем, что робота было нужно настраивать под каждую конкретную деталь. Соответственно, экономической рентабельности от автоматизации производства можно достичь только при условии выпуска большого объем одной детали.

Кроме того, при существующей модели предприятие вынуждено держать в штате программистов, которые умеют настраивать роботов, знают особенности работы их контролеров и т.д. Такой подход увеличивает время на запуск производства новых деталей.

Решение же от Abagy позволяет решить эту проблемы. До конца 2017 г. Abagy планирует открыть 20 пилотных зон для данного решения.