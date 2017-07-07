Сбербанк отсудил у Ulmart 1,2 млрд

Сбербанк выиграл судебные разбирательства с Ulmart о взыскании задолженности на общую сумму 1,2 млрд руб. Претензии кредиторов, включая требования о банкротстве, стали скапливаться у Ulmart с конца 2016 г. из-за конфликта акционеров, который так и не завершился.

Сбербанк выиграл два суда с Ulmart

«Сбербанк-факторинг» (дочернее общество Сбербанка) выиграло в Арбитражном суде Москвы иск к НАО «Юлмарт» (одна из структур интернет-магазина Ulmart) о взыскании задолженности на сумма 780 млн руб., сообщает агентство «Интерфакс». Данная сумма включает в себя основную задолженность на 706 млн руб. и пени.

Ранее крупнейший акционер Ulmart Дмитрий Костыгин говорил о намерении договориться со Сбербанком относительно погашения данной задолженности. Об этом же в ходе процесса заявлял и представитель самого Ulmart.

Однако, как сообщил «Интерфаксу» представитель «Сбербанк-факторинга», переговоры о заключении мирового соглашения действительно велись, но «прекращались сразу после судебных заседаний».

Суд признал, что Ulmart должен Сбербанку 1,2 млрд рублей

Ранее Арбитражным судом Москвы был удовлетворен другой иск «Сбербанк-факторинга» к НАО «Юлмарт» — на 440 млн руб. То есть всего Сбербанк на текущий момент отсудил у Ulmart 1,2 млрд руб. Дмитрий Костыгин не ответил на звонки CNews.

Истоки конфликта акционеров Ulmart

Проблемы у Ulmart начались во второй половине 2016 г. из-за конфликта акционеров. Мажоритарии компании — Дмитрий Костыгин и Август Мейер — не нашли взаимопонимания с миноритарным акционером Михаилом Васинкевичем. Костыгин и Мейер в совокупности владеют 60% акций Ulmart, Васинкевич консолидировал около 40%.

Из-за конфликта компанию покинул гендиректор Сергей Федоринов. После чего Ulmart стали сотрясать одно за другим судебные разбирательства. В суде Кипра был наложен арест на активы Ulmart Holdings — головной структуры Ulmart. По утверждению Васинкевича, это сделал Михаил Скигин — партнер Костыгина.

В Санкт-Петербурге судебные приставы арестовали имущество самого Васинкевича на сумму 555 млн руб. Сделано это было по иску Костыгина. Он вместе с Васинкевичем были поручителями по кредиту, взятому Ulmart в Газпромбанке. Кредит не был погашен, в связи с чем задолженность пришлось целиком закрывать Костыгину, который затем потребовал от Васинкевича погасить его долю от данного кредита.

Кроме того, в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области было подано несколько исков о банкротстве структур Ulmart. Истцами выступили, в том числе, предприниматель Олег Морозов, который выкупил права требования задолженности Ulmart у Костыгина, и «Балтийская энергетическая компания». По иску последней была введена процедура наблюдения в одной из структур Ulmart — «Юлмарт РСК».

Банки против Ulmart

С конца 2016 г. серьезные претензии к Ulmart стали выдвигать и банковские кредиторы. Помимо вышеупомянутых исков со стороны Сбербанка, требования о банкротстве ряда структур Ulmart планировал подать и банк «Уралсиб», задолженность ритейлера перед которым составляла 765 млн руб. Однако весной 2017 г. стороны достигли соглашения о реструктуризации данной задолженности.

Ранее Дмитрий Костыгин утверждал, что найден возможный выход из конфликта: фонд Da Vinci Capital вел переговоры о выкупе доли Михаила Васинкевича в Ulmart. Со своей стороны Васинкевич заявлял, что переговоры с инвестиционным фондом о покупке его доли не завершились успехом.