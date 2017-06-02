Google грозит $9 млрд штрафа за искажение результатов поиска

Европейские регуляторы готовятся поставить точку в семилетнем расследовании в отношении Google и его подразделения Alphabet. Обвиненному в антиконкурентной выдаче информации по поисковым запросам Google грозит штраф до $9 млрд.

Антимонопольщики закончили поиск

Европейские антимонопольные регуляторы намерены оштрафовать поисковик Google за нарушения в сфере конкуренции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в Google. Сумма штрафа, по условиям антимонопольного законодательства ЕС, может составить до 10% от мирового оборота компании-нарушителя – в данном случае около $9 млрд.

Решение о крупном штрафе будет вынесено по итогам семилетнего расследования: на поисковик поступили десятки жалоб от американских и европейских конкурентов. Авторы жалоб утверждали, что Google сознательно искажал результаты интернет-поиска, ориентируя пользователей на собственную торговую площадку – маркетплейс Google Shopping – тем самым «нанеся вред, как участникам рынка, так и потребителям».

Google сослался на эволюцию

В Google и его материнской компании Alphabet информацию о перспективе многомиллиардного штрафа не комментируют. Ранее эти американские компании отвергали претензии антимонопольщиков, заявляя, что регуляторы не учли в своем расследовании идущую конкурентную борьбу между онлайн-ритейлерами Amazon и eBay, которые «являются крупнейшими игроками в интернет-пространстве».

Кроме того, в Google заявляли, что «эволюция страниц результатов поиска направлена на улучшение их качества и пользовательского опыта, а не злоупотребление позицией компании на поисковом рынке». «Показывая результаты поиска для людей, интересующихся шоппингом, мы понимали, что нам нужно выходить за пределы старомодных «10 синих ссылок» (вариант поисковой выдачи, от которого Google начал отходить в 2015 г.), чтобы угнаться за конкурентами и предоставить лучшие услуги пользователям. Мы разработали новые способы организации и ранжирования продукта, предоставляя его пользователям в удобном формате в поиске и объявлениях. В 2012 г. в рамках этих усилий, в дополнение к нашим традиционным объявлениям, мы представили Google Shopping в качестве нового рекламного формата - мы не думаем, что этот формат является антиконкурентным», - отмечалось в записи в блоге Google в 2015 г.

Google узнал, что европейские антимонопольщики готовятся оштрафовать его еще на $9 млрд

По данным Reuters, кроме штрафа, Европейская комиссия также намерена запретить Google использовать нарушающую закон практику в дальнейшем. Однако пока непонятно, какие меры будут приняты, чтобы обязать поисковик обеспечить гарантированно равные обращения пользователей интернета к сайтам онлайн-торговцев. Напомним, в мае текущего года Google фактически уступил в споре с российскими антимонопольщиками. После двухлетней тяжбы с ФАС, Google полностью оплатила штрафы, наложенные на нее за нарушение конкуренции и превысившие в итоге 439 млн руб.