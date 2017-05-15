Впервые рассекречены характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9

С момента анонса в 2008 году первых чипов под брендом Core компания Intel предлагала потребителям три линейки этих процессоров, Core i3, i5 и i7. В 2017 году ситуация может измениться с выпуском новых флагманов Core i9 под наиболее «тяжелые» десктопные приложения и игры.

Новый бренд флагманских процессоров Intel

В Сети появились первые подробности о новой флагманской линейке процессоров Intel для настольных ПК. До этого уже публиковались характеристики новой платформы Intel Basin Falls, которая будет включать в себя новые многоядерные процессоры с архитектурой Skylake-X, однако только сейчас впервые стало известно, что эти чипы дебютируют под совершенно новым брендом Intel Core i9.

Новые процессоры семейства Skylake-X наряду с также ожидаемыми чипами Kaby Lake-X (новые Intel Core i7) будут поддерживать набор системной логики Intel X299 Express, процессорный разъем Socket R4 (LGA2066) и 4-канальную память DDR4.

Слайд с первыми данными о новых процессорах Intel Core i9

Под брендом Intel Core i9 (Skylake-X) будут представлены действительно очень мощные флагманские чипы, оснащенные вычислительными ядрами числом от 6 до 12. Всего в «первой волне» ожидается четыре процессора Core i9.

Характеристики первых чипов Intel Core i9

Размер кэш-памяти второго уровня (L2) у всех процессоров Skylake-X составит 1 МБ на ядро, что в четыре раза больше, чем 256 КБ на ядро у новых Core i7 (Kaby Lake-X).

Характеристики новых флагманских процессоров Skylake-X (Core i9)

Все чипы Skylake-X (Core i9) будут поддерживать 4-канальную память DDR4-2666, в отличие от Kaby Lake-X (новые Core i7), для которых «потолком» будет являться поддержка 2-канальной DDR4-2666.

Список различий между новыми флагманами Core i9 (Skylake-X) и обновлением топовых Core i7 (Kaby Lake-X) также включает увеличенное на 75–175% число поддерживаемых линий шины PCI Express 3.0 и более высокий термопакет: 140–160 Вт против 112 Вт.

Старшие модели новой флагманской линейки Core i9 поддерживают новую технологию динамического разгона Turbo Boost Max 3.0. Младший чип линейки Core i9-7800X и процессоры Kaby Lake-X (Core i7) работают только с Turbo Boost 2.0.

Ожидается, что все процессоры Skylake-X (Core i9) будут поддерживать набор векторных инструкций AVX-512, однако эта информация еще не подтверждена.

Информация об анонсах и первых поставках

По информации ряда источников, анонс первых трех процессоров Intel Core i9 состоится на мероприятии Intel 12 июня в рамках ежегодной геймерской конференции E3, и только самый мощный - Core i9-7920X, будет представлен в августе 2017.

Слайд Intel с характеристиками новой платформы Basin Falls

Другие источники утверждают, что все процессоры будут одновременно представлены на конференции GamesCon 2017, которая состоится 22-26 августа.

Начало розничных поставок процессоров Intel Core i9 и соответствующих материнских плат под Socket R4 на чипсете Intel X299 Express, если судить по попавшим в Сеть слайдам Intel, состоится уже во втором полугодии 2017.