Создатели «единой банковской карты» банкроты. Судьба собранных $9 млн неизвестна

Разработчики устройства Plastc, призванного объединить все банковские карты клиента, объявили о банкротстве стартапа — собранных с помощью краудфандинга $9 млн оказалось недостаточно для воплощения проекта в жизнь.

Банкротство амбициозного проекта

Запущенный в 2014 г. американский стартап Plastc, задачей которого стало создание устройства, объединяющего банковские карты клиента, объявил о своем банкротстве. До того, как сообщить клиентам о крахе, компания успела оформить предзаказы на $9 млн.

Как пишет The Verge, проект заключался в создании отдельной карты-гаджета Plastc, на которой могла храниться информация до 20 карт клиента из разных банков. Разработчики называли свое детище «самой технически амбициозной смарт-картой на планете».

Планировалось, что Plastc будет поддерживать стандарты NFC (для бесконтактных операций), EMV (для кард-ридеров), а также RFID — чтобы использовать устройство в качестве ID-карты, к примеру, для прохода в офис.

Создатели единой банковской карты заявили о банкротстве

Заряжаться устройство должно было при помощи беспроводной технологии, а со смартфоном синхронизироваться через протокол Bluetooth. Безопасность в Plastc обеспечивал бы пин-код (вводится на экране устройства) и персонализация добавляемых к устройству банковских карт, чтобы избежать скимминга — на картах должны были присутствовать имя и фамилия владельца.

Также устройство поддерживало бы режим удаленного стирания, в котором пользователь мог дистанционно, через смартфон, уничтожить все данные в случае утери Plastc. Стоимость устройства для потребителя три года назад оценивалась в $155.

Покупателям не стоит ждать возврата

Как пояснили на сайте разработчики, сейчас вся команда Plastc уволена, поддержка проекта в интернете прекращена. Причина закрытия — отсутствие средств на его создание. Собранных краудфандингом $9 млн оказалось недостаточно. «Мы ожидали получить дополнительное финансирование в размере 3,5 млн в феврале 2017 г. Этого не случилось», — констатировали разработчики.

Еще один инвестор предложил вложить в проект $6,75 млн, инвестиции должны были поступить неделю назад и «вывести Plastc на финишную прямую». «В последнюю минуту инвестор отозвал свое предложение», — заявили авторы проекта.

Журналисты The Verge отмечают, что судьба уже собранных на проект миллионов долларов осталась неизвестной, однако сделавшие предварительный заказ, скорее всего, обратно свои деньги не получат.

Plastc стал не первым провальным проектом разработки единого устройства для держателей платежных карт. В мае 2016 г. производитель фитнес-трекеров Fitbit выкупил технологии для бесконтактных платежей у стартапа из Сан-Франциско Coin. В 2013 г. он готовился создать мультикарту. Планировалось, что к моменту запуска проекта летом 2014 г. девайс будет продаваться за $100. Однако до пользователей устройства Coin так и не дошли.