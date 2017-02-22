«Почта России» берет в аренду у «Ай-теко», «Ростелекома» и «Сервионики» два ЦОДа за 2,2 млрд

«Почта России» взяла в аренду на три года распределенные серверные и сетевые мощности за 2,24 млрд руб. Поставщиками услуг выступят «Ай-теко», «Ростелеком» и «Сервионика».

Победа триумвирата

Предоставлением «Почте России» серверных и сетевых ресурсов двух ЦОДов для развития и функционирования ее информационных систем займутся «Ай-теко», «Ростелеком» и «Сервионика». Их коллективная заявка победила на соответствующем тендере «Почты» с начальной ценой контракта в p2,62 млрд.

Примечательно, что, как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, претенденты вели торги, исходя из некой начальной цены услуг в p10,4 млн. Как можно понять из разъяснений пресс-службы «Почты» в разговоре с CNews, именно в такую сумму были оценены так называемые единичные услуги (что связано с особенностями положения о закупках «Почты России»).

Так или иначе, по отношению к этим p10,4 млн предложение победителей составило p8,89 млн, что, по всей видимости, эквивалентно стоимости всех услуг в p2,24 млрд.

«Почта Россия» нашла арендодателей серверных и сетевых мощностей за 2,2 млрд рублей

Конкуренцию лидерам составили ФГБУ НИИ «Восход», предложивший p10,15 млн и p2,55 млрд за единичные и общие услуги соответственно, а также «Онланта» — p10,22 и p2,57 млрд соответственно.

Что именно получит заказчик

По условиям договора, аренда ресурсов ЦОДов будет продолжаться 36 месяцев. Один из предоставленных «Почте» дата-центров должен находиться внутри Москвы, а другой — за пределами Подмосковья.

Подрядчику необходимо будет на базе своих ресурсов организовать программно-аппаратный комплекс (ПАК), основной целью которого станет развитие, обеспечение функционирования и резервирование информационных систем «Почты».

ПАК должен будет взаимодействовать с действующей ИТ-инфраструктурой «Почты», расположенной в ее Главном информационно-вычислительном центре (ГИВЦ) в Москве, а также с интернетом и системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Другие крупные ИТ-закупки «Почты» последнего времени

Отметим, что разыгранный тендер был запущен в конце 2016 г. вместе с другими десятью конкурсными процедурами по линии ИТ на общую сумму (исходя из начальных цен контрактов) порядка p17 млрд.

Итоги части этих тендеров еще не подведены, а из тех, что уже завершились, можно отметить аукцион на аренду серверного оборудования с трехлетней рассрочкой выплат (лизинг). По его итогам поставщиком «железа» за p4,3 млрд стала компания «СВ-транспорт», известная тем, что несколько лет назад приняла на себя крупные лизинговые обязательства другого поставщика «Почты», с которым у госзаказчика отношения не задались.