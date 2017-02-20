«Звездные войны»: Частоты для мобильной спутниковой сети «в одни руки» получит система «Гонец»

Спутниковая система «Гонец» может получить частоты в диапазоне 1,9-2,1 ГГц, за который несколько лет шли судебные разбирательства. «Гонец» будет строить сеть мобильной спутниковой связи, при этом заявку другой компании - «Фитаком» - планируется отклонить, хотя она претендует на данные частоты уже несколько лет.

Частоты - «Гонцу»

В распоряжении CNews оказался проект решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое должно быть принято на заседании комиссии 7 марта. В проекте, в числе прочего, говорится о выделении «Спутниковой системе «Гонец» частот в диапазонах 1980 - 2010 МГц и 2170 - 2200 МГц.

«Спутниковая система «Гонец» создана в начале 1990-х годов. Система состоит из нескольких низкоорбитальных спутников, которые обеспечивают мобильную передачу данных на небольших скоростях (в текущей реализации - до 60 Кбит/с). Услуги сети используются для передачи телеметрической информации. Согласно материалам ГКРЧ, частоты в новом диапазоне будут выделены для системы «Гонец-Д1М1».

Спорный диапазон

«Страсти» вокруг выделения частот в диапазоне 1980 - 2000 МГц (верхняя часть диапазона 1,9 ГГц) тянулись несколько лет. С 2012 г. за них боролась компания «Антарес» предпринимателя Евгения Ройтмана. Компания уже владеет частотами в нижней части данного диапазона (1900 - 1920 МГц) для технологии четвертого поколения сотовой связи стандарта LTE (4G), и объединение двух полос позволило бы «Антаресу» увеличить емкость будущей сети.

Однако комиссия сначала отказывалась рассматривать заявление «Антареса» на выделение данных частот, затем вынесла отрицательное заключение на эту заявку, ссылаясь на мнение «Роскосмоса». Компания обратилась в суд. Череда судебных разбирательств закончилась в конце 2014 г., когда Верховный суд признал право ГКРЧ отказывать в выделении частот на основании отрицательного заключения одного из ведомств - членов комиссии.

Спутниковая система «Гонец», скорее всего, получит частоты в диапазоне 1,9-2,1 ГГц, за которые операторы боролись много лет

Позиция «Роскосмоса» состоит в том, что частоты в данном диапазоне должны использоваться с иной целью - для системы мобильной спутниковой связи. В период, когда «Антарес» претендовал на данные частоты, в ГКРЧ поступили сразу три заявки на выделение этих частот под мобильную спутниковые связь. Они были поданы ИСС им. М.Ф. Решетнева» и компаниями «Транзит-Телеком» и «Руспроект» ( последняя считается аффилированной с «Антаресом»).

Несколько претендентов на мобильную спутниковую связь

В начале 2016 г. ГКРЧ собиралась удовлетворить заявки сразу всех трех компаний, но в итоге решение не было принято. Дело в том, что параллельно появился проект создания конфиденциальной мобильной спутниковой связи. Вопрос об этом ГКРЧ рассматривало в конце 2015 г. в закрытом режиме, решение комиссии не известно.

В конце 2016 г. повторные заявки в ГКРЧ на выделение данных частот направила только одна из вышеупомянутых компаний - «Фитаком» (правопреемник «Транзит-Телеком»). ГКРЧ на последнем заседании отказала компании в выделении частот. Компания подала повторную заявку, но в материалах к предстоящему заседанию говорится, что «Фитаком» снова получил отказ в выделении частот.

Согласно установленной процедуре для принятия ГКРЧ решения о выделении частот соответствующая заявка должна получить три положительных согласования: от Роскомнадзора, Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО). В информационных листах к заседаниям ГКРЧ, проходившим в 2014-2015 г.г., говорится, что все три ведомства были «за» выделение частот «Транзит-Телеком». Правда, Роскомнадзор оговаривался, что еще необходимо получить результаты дополнительных исследований.

«Роскосмос» опасается на конфиденциальную спутниковую связь

Начиная же с 2016 г. Роскомнадзор стал возражать против частот «Транзит-Телеком»/«Фитаком». Из информационного листа к предстоящему заседанию ГКРЧ следует, что из трех основных ведомств против выделения частот по-прежнему только Роскомнадзор. Ведомство ссылается на позицию «Роскосмоса».

В свою очередь, замгендиректора госкорпорации «Роскосмос» Михаил Хайлов в своем письме в аппарат ГКРЧ (имеется в распоряжении CNews) указал, что выделение частот «Фитаком» является нецелесообразным, так как не будут выполнены условия электромагнитной совместимости с системой конфиденциальной спутниковой связи. В письме сказано, что ранее данные частоты уже были выделены другим решением ГКРЧ системе конфиденциальной спутниковой связи.

Что касается «Спутниковой системы «Гонец», то она начала претендовать на частоты в диапазоне 1980 - 2010 МГц только с конца 2016 г. На последнем заседании ГКРЧ, состоявшимся в октябре 2016 г., система «Гонец» получила частоты в различных диапазонах (свыше 10 ГГц), но рассмотрение заявки системы на частоты в диапазоне 1980-2010 ГГц было перенесено.

В материалах к предстоящему в марте заседанию ГКРЧ говорится, что «Гонец» получит и эти частоты при условии разработки условий совместного использования с сетями сотовой связи третьего поколения стандарта UMTS (3G) и находящимися в ведении ФСО радиоэлектронных средств правительственного назначения.

Спутниковые частоты «в одни руки»

Таким образом, ГКРЧ планирует отказать компании «Фитаком» в выделении частот в диапазоне 1980 - 2010 МГц для мобильной спутниковой связи, поскольку ранее эти частоты были выделены для системы конфиденциальной спутниковой связи. В то же время «Спутниковая система «Гонец», подавшая заявку на выделение этих же частот на несколько лет позже, должна получить эти частоты при условии разработки условий совместного использования частот с сетями правительственной связи. В «Роскосмосе» и «Спутниковой системе «Гонец» отказались от комментариев.

В связи со сложившейся ситуацией гендиректор «Фитаком» Борис Звездарев направил письмо председателю ГКРЧ, министру связи Николаю Никифорову письмо с просьбой не допустить выделения частот в диапазонах 1980-2010 Мгц и 2170 -2200 Мгц (S-диапазон) «в одни руки». «В этом случае население никогда не получит качественную дешевую спутниковую связь, так как концентрация такого большого частотного ресурса у одного оператора будет избыточной, а его использование будет экономически неэффективно, - предупреждает Звездарев. – В то же время Еврокомиссия в 2009 г. разделила S-диапазон между двумя операторами спутниковой мобильной связи – Inmarsat и Solaris – выделив по 15 Мгц частот каждому».