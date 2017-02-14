Появилась новая свободная ОС. Не Linux

В сети появился образ первой рабочей версии ToaruOS – операционной системы, написанной с нуля группой независимых разработчиков. По словам создателей, ToaruOS 1.0 стабильна и готова к использованию. Сама система написана на Си, ее собственные графические приложения – на Python 3.6. В ToaruOS уже портированы многие привычные программы, в том числе известные игры.

Появление ToaruOS 1.0

Разработчики операционной системы ToaruOS представили первую рабочую версию своей системы – ToaruOS 1.0. В ней реализованы не все запланированные возможности, однако работать с ней пользователь уже сможет. На ресурсе GitHub можно скачать «живой» образ объемом 25 МБ, с которым можно работать в виртуальных средах при помощи QEMU, VirtualBox или VMware.

История создания

ToaruOS 1.0 была представлена на сайте проекта разработчиком Кевином Лэнджем (Kevin Lange), который сообщил, что команда более чем из 10 человек трудилась над ее созданием 6 лет. Создатели предупреждают, что система является «любительской», поэтому в ней может присутствовать некоторая нестабильность, кроме того, она подойдет не для всех целей. Однако в целом они характеризуют версию ToaruOS 1.0 как стабильную.

Лэндж сообщает, что изначально ToaruOS была его учебным проектом в Иллинойсском университете, потом стала хобби. Само название ToaruOS было взято из японского языка и примерно переводится как «Некоторая ОС». По словам Лэнджа, последние несколько месяцев перед релизом стали важным периодом в разработке: был добавлен динамический компоновщик, набор компиляторов GCC обновлен с версии 4.6 до 6.3, получила развитие пользовательская экосистема языка Python.

В переводе с японского ToaruOS означает «Некоторая ОС»

Технические особенности

Система не основывается на ядре Linux – она писалась с нуля по аналогии с Unix. ToaruOS написана на языке Си, в ее основе лежит модульное ядро. При создании пакетного менеджера, PDF-ридера, графического редактора и некоторых других приложений использовался язык Python 3.6. Система распространяется на условиях свободной лицензии BSD.

ToaruOS работает с файловой системой ext2



ToaruOS 1.0. оснащена композитным оконным менеджером, присутствует поддержка исполняемых файлов ELF. Ряд программ, в том числе Vim, MuPDF, GCC, Binutils, SDL, Cairo, Quake, Doom, Bochs, Super Nintendo emulator могут работать в системе благодаря портированию. Ядро ToaruOS имеет гибридную модульную архитектуру, в которой сочетается монолитная основа и средства для использования загружаемых модулей. В виде таких модулей представлены многие драйвера, в том числе драйверы диска (PATA и ATAPI), ФС EXT2 и ISO9660, framebuffer, сетевых карт (AMD PCnet FAST, Realtek RTL8139 и Intel PRO/1000), мыши, клавиатуры, дополнений VirtualBox для гостевых систем, звуковых чипов (Intel AC'97) и др.

Графические приложения ToaruOS написаны на Python 3.6

ToaruOS работает с файловой системой ext2. Взаимодействие с ядром обеспечивается за счет реализации псевдо-ФС/proc, аналогичной механизму Linux. ToaruOS дает набор стандартных возможностей: Unix-потоки, виртуальная ФС, TTY, многопочность, многозадачность, IPC, разделяемая память и др. Система работает только на 32-разрядной архитектуре x86 и не поддерживает многопроцессорные системы. В планы разработчиков входит внедрение поддержки SMP.