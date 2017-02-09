Nokia покупает ведущего производителя систем для биллинга

В борьбе за связь

В финской телеком-компании Nokia заявили о готовности приобрести ведущего вендора ПО для провайдеров Comptel. Сумма перспективной сделки оценивается в 347 млн евро ($370 млн). Как отмечает Reuters, за счет приобретения Nokia планирует расширить свой бизнес по продажам программного обеспечения.

«Планируемое приобретение является частью стратегии Nokia для создания отдельного ПО для бизнеса, что расширит и укрепит софтверное портфолио компании и даст дополнительные возможности на рынке», — говорится в опубликованном заявлении Nokia. В Comptel, объемы продаж продуктов в которой в 2016 г. достигли суммы в 100 млн евро (более $100 млн), заявили, что совет директоров и акционеры, владеющие 48% компании, одобрили предложение Nokia.

Отметим, что не так давно Nokia находилась в состоянии жесткой конкурентной борьбы со шведской Ericsson и китайской Huawei за рынок устройств для наиболее быстрой и качественной 4G-связи, которая сейчас перешла в борьбу за сети связи нового поколения 5G. В финской компании отмечают, что их клиенты хотят, чтобы сети были «более интеллектуальными» за счет более современного ПО.

На смену биллингу

Финская компания Comptel была основана в 1986 г., ее основным профилем является производство программных средств для создания динамичных систем поддержки операций (dynamic Operations Support System software — OSS). Это ПО, которое используют операторы связи для взаимодействия с клиентами.

Nokia покупает производителя ПО для провайдеров Comptel

С помощью него можно вести индивидуальные аккаунты, следить за потреблением услуг, регулировать тарификацию и выставлять счета абонентам. Считается, что OSS обеспечивает услуги более высокого класса, чем традиционный биллинг.

Напомним, в 2011 г. Comptel продала Cisco часть своего бизнеса — подразделение Axiom Systems, занимающееся системой поддержки операционной деятельности для ИТ-компаний. Сумма сделки составила $31 млн.

Ренессанс Nokia

Comptel станет не первым приобретением Nokiaза последнее время. В 2016 г. финская компания купила франко-американскую Alcatel-Lucent. Сумма сделки составила 15,6 млрд евро. Кроме того, в декабре 2016 г. стало известно о том, что Nokia намерена вернуться на рынок смартфонов. Первый Android-смартфон Nokia под названием D1C, как ожидается, увидит свет уже в 2017 г. Сейчас компания занята оптимизацией штата, сокращая тысячи рабочих мест. Как поясняет Reuters, к 2018 г. Nokia планирует сократить производственные издержки на 1,2 млрд евро.