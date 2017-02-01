Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017»

30 марта 2017 г. CNews и CNews Analytics проведут конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2017».

CNews приглашает на конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2017», которая пройдет 30 марта 2017 г.

Вопросы к обсуждению:

Нужны ли банкам инновации в кризис?

Каковы итоги 2016 г. для сегмента ИТ в финансовом секторе?

Какие ИТ-проекты оказались наиболее востребованными?

Как прошедшие в банках сокращения сказались на рынке ИТ-специалистов?

Насколько эффективно использование аутсорсинга и облачных технологий?

Как повысить конкурентоспособность банка с помощью ИТ?

Какое влияние на автоматизацию банков оказывают требования регулятора?

Готовы ли банки уходить в онлайн?

Насколько востребованы российские аналоги западных решений в финансовом секторе?

Каким будет рынок ИТ в финансовом секторе в 2017 г.?

Какие технологии до сих пор остаются для российских банков технологиями будущего?

Подтвердили выступления:

Денис Музычкин, заместитель председателя Правления, КБ ЯР-Банк;

Михаил Мирошниченко, директор по информационным технологиям, КБ ЯР-Банк;

Екатерина Фроловичева, начальник центра технологических инноваций ПАО Сбербанк;

Алексей Лобачев, директор департамента информационных технологий, НПФ «Благосостояние»;

Игорь Густомясов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам «Сбербанк-Технологии»;

Евгений Поляков, директор по электронному бизнесу УК «Альфа-Капитал»;

Вячеслав Бутыркин, директор центра развития АСУБП, «Сбербанк-Технологии»;

Алексей Зарьянов, директор направления по развитию малого бизнеса, Дирекция информационных технологий, банк «ФК Открытие»;

Оксана Леонова, директор департамента развития продуктов Блока развития малого бизнеса, Банк «ФК Открытие»;

Андрей Давыдов, начальник управления автоматизации банковской деятельности, Росэнергобанк.

Дополнительная информация о мероприятии доступна по ссылке.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Айвазов Армен.