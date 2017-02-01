Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017»
CNews приглашает на конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2017», которая пройдет 30 марта 2017 г.
Вопросы к обсуждению:
- Нужны ли банкам инновации в кризис?
- Каковы итоги 2016 г. для сегмента ИТ в финансовом секторе?
- Какие ИТ-проекты оказались наиболее востребованными?
- Как прошедшие в банках сокращения сказались на рынке ИТ-специалистов?
- Насколько эффективно использование аутсорсинга и облачных технологий?
- Как повысить конкурентоспособность банка с помощью ИТ?
- Какое влияние на автоматизацию банков оказывают требования регулятора?
- Готовы ли банки уходить в онлайн?
- Насколько востребованы российские аналоги западных решений в финансовом секторе?
- Каким будет рынок ИТ в финансовом секторе в 2017 г.?
- Какие технологии до сих пор остаются для российских банков технологиями будущего?
Подтвердили выступления:
Денис Музычкин, заместитель председателя Правления, КБ ЯР-Банк;
Михаил Мирошниченко, директор по информационным технологиям, КБ ЯР-Банк;
Екатерина Фроловичева, начальник центра технологических инноваций ПАО Сбербанк;
Алексей Лобачев, директор департамента информационных технологий, НПФ «Благосостояние»;
Игорь Густомясов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам «Сбербанк-Технологии»;
Евгений Поляков, директор по электронному бизнесу УК «Альфа-Капитал»;
Вячеслав Бутыркин, директор центра развития АСУБП, «Сбербанк-Технологии»;
Алексей Зарьянов, директор направления по развитию малого бизнеса, Дирекция информационных технологий, банк «ФК Открытие»;
Оксана Леонова, директор департамента развития продуктов Блока развития малого бизнеса, Банк «ФК Открытие»;
Андрей Давыдов, начальник управления автоматизации банковской деятельности, Росэнергобанк.
Дополнительная информация о мероприятии доступна по ссылке.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Айвазов Армен.