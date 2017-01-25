Трамп назначил руководить связью США врага сетевого нейтралитета

Американскую комиссию по связи, установившую в 2015 г. сетевой нейтралитет в США, который заставляет интернет-провайдеров брать одинаковую плату за доступ к любому контенту в Сети, при новом президенте возглавит республиканец Аджит Пай. Он известен своими высказываниями против такого положения вещей.

Трамп назначил нового главу FCC

Действующий президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой председателя Федеральной комиссии по связи (FCC). Им стал американец с индийскими корнями Аджит Пай (Ajit Pai). Пай известен своими высказываниями против политики сетевого нейтралитета и защиты приватности в сфере предоставления услуг связи.

В частности, вскоре после избрания Трампа президентом Пай в совместном письме с другим комиссаром FCC, отметил, что одним из главных приоритетов новой администрации будет отмена политики сетевого нейтралитета. Также он сообщил, что намерен принять участие в пересмотре Раздела II закона «О коммуникациях» 1934 г. в его отношении к интернет-провайдерам, пишет издание The Verge.

Сетевой нейтралитет в США

В настоящий момент сетевой нейтралитет в США действует благодаря постановлению FCC от 26 февраля 2015 г., согласно которому телекоммуникационные компании приравниваются к общественным линиям связи и подпадают под действие вышеупомянутого Раздела II закона «О коммуникациях». Это дало комиссии возможность вернуть к жизни Указ о свободном интернете (Open Internet Order), принятый в 2010 г. и установивший в тот момент сетевой нейтралитет.

Применение Раздела II к интернет-провайдерам запретило им организовывать каналы быстрого доступа к отдельным ресурсам за дополнительную плату, взимаемую с пользователей или с владельцев этих ресурсов. Сетевой нейтралитет в США требует, чтобы любой трафик обрабатывался провайдерами одинаково, без расстановки приоритетов. Таким образом, компании не имеют права, например, взимать с пользователей отдельную плату за доступ к популярным сайтам в дополнение к стандартному пакету услуг доступа в интернет.

Новый глава FCC Аджит Пай известен высказываниями против политики сетевого нейтралитета в США

FCC пришлось отдельно проголосовать за эти положения в 2015 г., поскольку после 2010 г. соответствующие пункты Указа о свободном интернете были оспорены в суде крупными американскими операторами, в частности, Verizon. В 2014 г. суд вынес вердикт в пользу операторов, после чего у интернет-провайдеров появилась возможность повышать стоимость доступа к ресурсам с большим трафиком, вроде Google или Netflix. Применение Раздела II закона «О коммуникациях» лишило постановление суда реальной силы.

Позиция Пая

Пай – первый за последние 12 лет представитель Республиканской партии, занявший должность главы FCC, пишет издание Forbes. Всего в FCC должно быть пять комиссаров, один из них – председатель. Не более трех комиссаров могут относиться к одной и той же партии. Пай был утвержден в должности комиссара Бараком Обамой (Barack Obama) в 2012 г. именно потому, что квота демократов в FCC уже была исчерпана, сообщает издание The Verge. Помимо Пая, сейчас в число комиссаров входят Мигнон Клайберн (Mignon Clyburn) и Майкл О’Райли (Michael O’Rielly), еще две должности являются вакантными.

Во время голосования за применение Раздела II к телекоммуникациям Пай являлся одним из двух комиссаров-республиканцев в FCC, вторым был О’Райли. Они оба проголосовали против, но три других комиссара, которые представляли Демократическую партию, утвердили новые нормы большинством голосов. Теперь, став во главе комиссии, Пай получит возможность отменить это решение, особенно если трое из пяти комиссаров будут представлять Республиканскую партию. Пока что таковых всего два, так как Клайберн поддерживает демократов.

По словам Криса Льюиса (Chris Lewis), представителя некоммерческой правовой организации Public Knowledge, угрозу существующим нормам пользования интернетом в США представляют также взгляды Пая на защиту приватности в Сети. Кроме того, Пай является противником включения широкополосного доступа в программу субсидий Lifeline, что обеспечило бы доступ к интернету малоимущим американцам.