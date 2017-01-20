Uber заплатит $20 млн за «обман» водителей

Санкции в отношении Uber

Занимающаяся таксомоторными перевозками компания Uber заплатит $20 млн по иску Федеральной торговой комиссии США (FTC), обвинившей бизнесменов в обмане водителей. Соответствующее соглашение между истцом и ответчиком было заключено в окружном суде Северного округа штата Калифорния.

Как пишет Bloomberg, по словам регуляторов, компания сообщала «ложные и необоснованные сведения» о том, сколько шоферы могут заработать, участвуя в сервисе. Речь идет как о суммах дохода, так и о стоимости лизинга автомобилей.

Маленькие заработки

В качестве примера FTC приводит рекламное объявление 2015 г. о наборе таксистов в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Нью-Йоркским таксистам сайт Uber сулил среднегодовой доход в размере $90 тыс., а водителям в Сан-Франциско — $74 тыс. На самом же деле среднегодовые заработки шоферов такси в этих городах с 2013 г. по 2014 г. составляли, соответственно, менее $29 тыс. и менее $21 тыс.

Регуляторы посчитали, что Uber обманывает водителей и наказали компанию на $20 млн

Кроме того, на популярном интернет-сайте объявлений Craigslist некоторые водители Uber утверждали, что «делали по $20 в час». Между тем, по данным FTC, в Бостоне, Миннеаполисе и Филадельфии лишь 10% таксистов могли похвастаться таким заработком.

Дорогой лизинг

Кроме того, по словам истцов, Uber в своей рекламе предлагал водителям взять автомобиль в лизинг по цене $20 в сутки — $140 в неделю. Однако, средняя еженедельная плата за автомобиль с ноября 2013 г. по апрель 2015 г. для шоферов составила $200.

За этот период лизинговой программой Uber воспользовались более 5 тыс. американских таксистов. В итоге, от фальсификации потенциального заработка и искажения сумм лизинга водителям, по мнению регуляторов, был нанесен «ущерб в миллионы долларов».

При этом представители FTC в суде утверждали, что в компании знали реальное положение дел, и, несмотря на это, делали такие обещания, при этом вводя годовые лимиты для водителей и штрафы для тех, кто оплачивал лизинг досрочно. Выигранные по суду $20 млн, судя по всему, вернутся к пострадавшим таксистам.

Деньги «вернут» водителям

«Это соглашение положит миллионы долларов обратно в карманы водителей Uber», — считает директор FTC по защите потребителей Джессика Рич (Jessica Rich). Представители Uber на процессе не подтверждали, но и не отрицали свою вину, а к решению суда отнеслись спокойно. «Мы рады, что достигли соглашения с FTC. Мы сделали много улучшений в наших условиях для водителей за последний год и продолжим уделять этому особое внимание», — отметил пресс-секретарь Uber Мэтт Каллман (Matt Kallman).

Uber — стартап, основанный в Сан-Франциско в 2009 г., позволяющий таксистам работать по свободному расписанию. Их работа, как и прием заказов, управляются через одноименное мобильное приложение. Сервис доступен более чем в 500 городах мира.