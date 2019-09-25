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Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру «Банка жилищного финансирования»

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Konica Minolta завершила пилотный проект оптимизации инфраструктуры печати в «Банке жилищного финансирования». Компания сократила парк печатной техники более чем в 16 раз и внедрила программно-аппаратное решение для управления печатью SafeQ. В планах банка – масштабирование проекта по всем региональным представительствам.

Основной целью проекта стало снижение затрат на ремонт печатного оборудования, закупку тонеров и упрощение контроля работы техники. В результате аудита печатной инфраструктуры специалисты Konica Minolta выяснили, что целей можно достичь за счет сокращения числа устройств: всего шесть более производительных офисных машин способны заменить более ста единиц печатного парка банка.

Пилотный проект был завершен в двух московских офисах «Банка жилищного финансирования». По его итогам в отделении на ул. Брянской было установлено четыре единицы оборудования Konica Minolta: два устройства 558e, а также машины моделей С360 и 4752. В офисе на ул. Верейской было установлено две единицы печатной техники: модели 558е и С360. Устройства оборудованы программно-аппаратным решением SafeQ для управления процессами печати, в том числе настройки политик конфиденциальности.

«По нашим подсчетам, оптимизация печатной инфраструктуры московских офисов банка в будущем позволит снизить затраты в этой области в 5–5,5 раз. Проект стартовал в июне, но уже продемонстрировал свою эффективность: расходы на печать сократились в 4,5 раза, – отметил Андрей Лавренов, начальник технической поддержки "Банка жилищного финансирования". – Также при сотрудничестве с Konica Minolta у нас появилась возможность обслуживания в режиме “единого окна”, что значительно упростило контроль за состоянием устройств».

«В процессе совместной работы Konica Minolta проявила себя как надежный поставщик услуг печати, – отметил Денис Сумин, советник председателя по ИТ "Банка жилищного финансирования". – Оптимизация печатной инфраструктуры московских офисов банка позволила нам не только получить выгоду от снижения расходов на печать, но и облегчить работу сотрудников, а также обеспечить более высокий уровень информационной безопасности. Именно поэтому решение масштабировать данный проект на все региональные представительства банка не заставило себя долго ждать».

«В условиях цифровых преобразований и стремительного развития банковской сферы оптимизация печати является одним из способов повышения эффективности бизнеса: сохранение конкурентных преимуществ становится возможным за счет экономии ресурсов. Мы рады отметить, что благодаря нашему сотрудничеству "Банк Жилищного Финансирования" получил видимое снижение затрат на печать уже в первые месяцы реализации проекта», – сказал Станислав Орлов, старший менеджер по работе с корпоративными заказчиками Konica Minolta Business Solutions Russia.

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