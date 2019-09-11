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Резидент «Сколково» успешно испытал блокчейн на платформе «Эльбрус»

Техника

Российский разработчик B41 Blockchain Development, резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», разработал и успешно испытал блокчейн-ноду, собранную на отечественной программно-аппаратной платформе «Эльбрус».

Аппаратная платформа «Эльбрус» разработана в России и устойчива к популярным кибератакам, в том числе Meltdown и ряду разновидностей Spectre. Это представляет особую ценность для любой цифровой сферы и, в особенности, сферы финансов, где хакерские атаки могут нанести серьёзный ущерб. Надежность блокчейна и доверенность оборудования открывают перспективу для следующего этапа импортозамещения и цифровизации отраслей национальной экономики на базе оборудования и программного обеспечения исключительно российского производства.

«Нода скомпилирована в двоичных кодах процессора “Эльбрус” и стабильно работает. Это первый серьёзный успех. Впереди - тесты производительности блокчейна на базе “Эльбруса” и его оптимизация. В перспективе мы планируем интегрировать собственный блокчейн-фреймворк Nodes Plus с “Эльбрусом” для цифровизации приоритетных отраслей, включая финтех, банковскую отрасль, интернет вещей, промышленность, логистику и так далее», – отметил Олег Сиваков, главный разработчик B41 Blockchain Development.

«Спрос на решения, связанные с технологиями распределённых реестров и кибербезопасности, устойчиво растёт последние годы. Интерес бизнеса и государства связан с глобальной цифровизацией процессов во всех отраслях, активными действиями регуляторов и возросшей активностью хакеров. Решение сколковской компании B41 Blockchain Development, к примеру, может быть востребовано для построения безопасной инфраструктуры системы быстрых платежей, которая была запущена в этом году по инициативе Банка России», – сказал Павел Новиков, директор центра инноваций Finance & Blockchain Фонда «Сколково».



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