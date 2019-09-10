Tele2, «Ростелеком» и Ericsson разработали IoT-решение для промышленности

Оператор мобильной связи Tele2, «Ростелеком» и Ericsson успешно протестировали решение на основе интернета вещей (Internet of Things, IoT) для промышленных предприятий. Испытания прошли на Кировском заводе в Санкт-Петербурге на LTE-сети Tele2. Технология позволит единовременно подключать измерительные датчики к центру мониторинга и автоматизировать удаленную передачу показаний в целях экономической эффективности предприятий.

Tele2 и «Ростелеком» успешно протестировали решение IoT для промышленности на одном из старейших машиностроительных предприятий России – на Кировском заводе. Тестовая сеть передачи данных была развернута на базе инфраструктуры Tele2 с использованием технических решений Ericsson. Показания со счетчиков потребления тепла и воды автоматически передавались в систему мониторинга Кировского завода.

В пилотной зоне использовалась технология NB-IoT, которая обеспечивает подключение большого количества IoT-устройств на мобильной сети Tele2. Она гарантирует долгое время автономной работы приборов учета за счет оптимизации энергопотребления. Для передачи показаний были задействованы модемы с SIM-картами «Ростелекома». В отличие от других технологий беспроводной передачи данных, NB-IoT обеспечивает глубокое проникновение сигнала, что особенно актуально для работы на промышленных площадках.

Протестированная система контроля промышленных бизнес-процессов обеспечивает программно-аппаратный сбор данных с измерительных приборов, установленных на тепломагистралях и водопроводных трубах. Благодаря решению данные оперативно передаются по мобильной сети Tele2 в информационную систему заказчика, которая отображает сведения на автоматизированном рабочем месте пользователя.

Тестирование подтвердило возможность экономически эффективного подключения измерительных датчиков, помогло определить требования к элементам IoT-решения и обеспечить качественный и надежный сервис в условиях неоднородной промышленной инфраструктуры.

Участники проекта определили наиболее эффективные способы развертывания решения на инфраструктуре Tele2 и «Ростелекома», лучшие пути оптимизации производства и мониторинга. Это особенно важно для всех предприятий, разрабатывающих цифровые платформы и программные продукты для производства высокотехнологичной продукции.

На основе результатов пилотного проекта Tele2 вместе с партнерами планирует создать универсальное технологическое решение для промышленных предприятий России.

Стандарт NB-IoT разработан с учетом потребностей устройств интернета вещей. Технологии энергосбережения и малое энергопотребление в перспективе обеспечат работу устройств в течение 10 лет от одной батарейки. Сигнал сети NB-IoT хорошо проникает в труднодоступные места, такие как подвалы и подземные парковки. В зависимости от модели трафика базовая станция NB-IoT может обслуживать до нескольких десятков тысяч устройств. Технические особенности стандарта NB-IoT позволяют создавать и развивать различные промышленные и потребительские сценарии для широкого круга отраслей: «умных» зданий, «умного» промышленного производства, оптимизации инфраструктуры ЖКХ, защиты окружающей среды, повышения безопасности дорожного движения и многих других.