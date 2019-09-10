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Операционные системы НТЦ ИТ РОСА и продукты КриптоПро официально совместимы

ПО Софт

Технологические партнеры НТЦ ИТ РОСА и компания КриптоПро провели совместное тестирование производимых продуктов. По итогам технологических испытаний подтверждена полная совместимость средств криптографической защиты информации компании КриптоПро (КриптоПро CSP 4.0, КриптоПро CSP 5.0, КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 2.0) c операционными системами НТЦ ИТ РОСА (ROSA Enterprise Linux Desktop (RELD), ROSA Enterprise Linux Server (RELS), РОСА КОБАЛЬТ).

Совместимость программных продуктов позволит потребителям существенно снизить расходы на внедрение, эксплуатацию и техническую поддержку решений.

Российская компания «РОСА» (ООО «НТЦ ИТ РОСА») занимается разработкой системного ПО, в том числе отвечающего требованиям российского законодательства в области защиты информации. В линейке продуктов компании — настольные и серверные операционные системы с оригинальным эргономичным интерфейсом, а также системы разворачивания облачных и инфраструктурных сервисов.

КриптоПро разрабатывает полный спектр программных и аппаратных продуктов для обеспечения целостности, авторства и конфиденциальности информации с применением ЭП и шифрования для использования в различных средах (Windows, Unix, Java). Новое направление продуктов компании – программно-аппаратные средства криптографической защиты информации с использованием смарткарт и USB ключей, позволяющие существенно повысить безопасность систем, использующих ЭП.

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