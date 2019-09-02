Исследование Samsung: большинство геймеров предпочитают сетевые игры

Samsung опубликовал результаты опроса, проведенного в рамках международной выставки компьютерных игр Gamescom в Кельне. Результаты опроса подтвердили предполагаемый социальный компонент феномена компьютерных игр: наибольшей популярностью пользуются сетевые игры — как многопользовательские коллективные, так и турнирные.

Многие рассматривают стриминг (возможность запуска игр в браузере) в качестве одной из привлекательных альтернатив для классической дистрибуции игр. При этом 42% опрошенных предпочитают многопользовательские игры, а 34% играют как в многопользовательские, так и в одиночные. Около 80% утверждают, что любят сетевые игры или как минимум делят выделенное игровое время поровну – на игры онлайн и офлайн.

Несмотря на рост популярности мобильных игр среди населения в целом, у энтузиастов компьютерных игр, пришедших на выставку Gamescom, предпочтения оказались иные: здесь наиболее востребованными игровыми платформами по-прежнему остаются ПК (для 57% респондентов) и игровые консоли, такие как PlayStation и Xbox (для 35% респондентов).

На вопрос о том, знакомы ли они с сетями 5G, положительно ответили 88% опрошенных посетителей. Тем не менее, геймеры по-прежнему считают, что влияние этих технологий на игры при текущем распространении остается низким. По мнению 27% опрошенных, эти технологии найдут применение в стриминговых сервисах и при передаче контента, а 23% ожидают от них улучшения производительности многопользовательских игр.

Каждый четвертый заявил о готовности использовать стриминговые технологии для запуска игр вместо их приобретения в виде цифровых продуктов или в осязаемой форме (на дисках). Почти каждый второй рассматривает стриминг в качестве дополнительной опции к традиционным способам покупки.

Опрос проводился по заказу Samsung среди 417 посетителей выставки Gamescom 21 августа 2019 г. Портрет среднестатистического посетителя выставки выглядит следующим образом: это мужчина в возрасте 18-24 лет с геймерским стажем более десяти лет, который проводит за компьютерными играми от двух до четырех часов в день. Кроме того, большинство опрошенных готовы тратить на свое хобби значительные деньги: 48% респондентов покупают оборудование для игр на сумму от 100 до 500 евро в год, а для 17% расходы на оборудование составляют от 0,5 тыс. до 1 тыс. евро. Сохраняющаяся популярность классических игровых устройств, таких как консоли и ПК, также отражается в планируемых покупках: в течение следующих шести месяцев почти 16% посетителей Gamescom планируют приобрести новый монитор, около 10% хотят инвестировать в телевизор и 12% – намерены купить карту памяти или твердотельный накопитель. Аналогичная картина складывается в расходах на игры: почти половина всех респондентов ежегодно тратят на игры от 100 до 300 евро, и 17% – от 300 до 500 евро в год.