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«Белтел» ввел в строй телемедицинский центр НМИЦ имени Н.Н. Петрова Минздрава России

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

Системный интегратор «Белтел» и НМИЦ имени Н.Н. Петрова завершили строительство телемедицинского центра с поддержкой специализированных медицинских отраслевых стандартов визуализации цифровых медицинских изображений.

Построенный телемедицинский центр состоит из телемедицинского пункта с рабочими местами врачей-консультантов и зоной для телеконсилиумов, а также конференц-зала, предназначенного для проведения обучения, научных и клинических конференций. Оснащение конференц-зала позволяет врачам-диагностам осуществлять взаимодействие с Федеральной телемедицинской сетью Минздрава России, организовывать сеансы ВКС высокой четкости, проводить высокоточную диагностику на основе анализа рентгеновских снимков, а также подготовку и оформление заключений в виде медицинских документов, подписанных ЭЦП.

Телемедицинский пункт обеспечивает следующую функциональность: телеконсилиумы в форме видеоконференции как через интернет, так и через защищенные каналы связи Федеральной телемедицинской сетью Минздрава России (ФТМС); получение и распределение по исполнителям заявок из ФТМС; загрузка снимков и медицинской документации в информационные системы медицинского центра; подготовка заключений в виде медицинских документов; подпись медицинских документов с помощью ЭЦП и их отправка через ФТМС; очное общение врачей-консультантов по защищенным каналам связи ФТМС с помощью видеокамер, установленных на рабочих местах;

Конференц-зал обеспечивает работу в следующих режимах: чтение лекций с показом презентаций, в том числе с видеоматериалами; трансляция изображения лектора и презентации через сеть ФТМС или интернет с обратной связью в виде модерируемого чата или видеосвязи; видеоселекторное совещание с множеством территориально удаленных участников; двухсторонняя видеосвязь с операционными, находящимися в медицинском учреждении и за его пределами для проведения хирургических мастер-классов, с возможностью компоновки изображения и звука для трансляции в сеть ФТМС или интернет; подключение участников по телефону или видеосвязи как в медицинском учреждении, так и за его пределами.

Решение построено на базе оборудования производителей: Cisco, Philips, Kramer, Apart, Sonance, Biamp, Barco и других компаний.

При выборе системного интегратора проекта и решения в числе прочих требований был учтен опыт «Белтел» по оснащению телемедицинского центра СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова.

Специалисты компании «Белтел» выполнили все этапы проекта, включая проектирование, поставку оборудования и программного обеспечения, монтаж и пуско-наладочные работы.



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