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Acer стала официальным спонсором Международной олимпиады по информатике

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Acer, выступая в качестве официального спонсора Международной олимпиады по информатике, стала единственным поставщиком ноутбуков для участников и организаторов IOI-2019, а также оказала техническую поддержку мероприятию, которое проходило с 4 по 11 августа в Баку. Ноутбуки Acer, на которых проводились соревнования, будут подарены Университету ADA и Министерству образования для поддержки программ по информатике для молодых ученых.

Стремление внести позитивный вклад в развитие общества стало основой долгосрочной миссии Acer «Преодоление барьеров между людьми и технологиями». Эта готовность улучшать образование с помощью технологий подтверждается тем, что компания стала официальным спонсором Международной олимпиады по информатике до 2021 года и взяла на себя обеспечение каждого соревнования ИТ-оборудованием и технической поддержкой.

«Поддержка Международной олимпиады по информатике — один из способов Acer помочь молодым талантам стать успешными и разделить достигнутый успех с обществом, — сказал Григорий Низовский, вице-президент Acer по России, Восточной Европе и Турции. — Мы очень гордимся, что являемся частью этой значимой инициативы, которая сегодня поддерживает молодые таланты, чтобы завтра они могли стать лидерами».

«Для соревнований мы выбрали ноутбуки Acer Aspire 3 с выделенным цифровым блоком на клавиатуре, который позволит участникам работать и решать алгоритмы наиболее эффективным способом», — добавил Низовский.

Acer передаст 450 ноутбуков Aspire 3, на которых проводились соревнования IOI-2019, Университету ADA и Министерству образования Азербайджана. Университету ADA ноутбуки нужны для оснащения двух новых лабораторий в Школе информационных технологий и инженерии, а Министерство образования планирует использовать их в пилотном проекте «Цифровые навыки» для обучения информатике в школах Азербайджана.

Acer и IOI поддерживают интерес молодых людей к информатике (компьютерным наукам) и информационным технологиям, а также поощряют, объединяют и продвигают наиболее талантливых из них. Для проведения Международной олимпиады были выбраны помещения, отвечающие современным требованиям: конкурс IOI-2019 проходил в Бакинском конгресс-центре, а церемония закрытия — в Центре Гейдара Алиева, одном из мировых шедевров архитектуры, что является отражением высокого уровня инноваций и умений участников мероприятия.

IOI — одна из пяти международных научных олимпиад и один из самых престижных конкурсов по информатике в мире. Каждая страна-участница выбирает команду из четырех человек вместе с руководителем группы и заместителем руководителя. На протяжении двух дней конкурса молодые люди соревнуются индивидуально в решении ряда алгоритмических задач. Каждый день они должны решить три задачи в течение пяти часов.

В этом году на Международной олимпиаде по информатике российская команда под руководством тренеров из российских университетов заработала четыре золотых медали и заняла первое место в общем медальном зачете, обойдя конкурентов из 87 стран.

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