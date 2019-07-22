«Тинькофф» обновил главную страницу личного кабинета на Tinkoff.ru

«Тинькофф» перезапустил главную страницу личного кабинета на Tinkoff.ru. Она объединит все самые популярные сервисы личного кабинета и станет для пользователей единой панелью управления услугами экосистемы «Тинькофф». Новая главная страница появится у части пользователей в понедельник 22 июля и станет доступна всем клиентам в личном кабинете в течение нескольких дней.

Панель управления сервисами Tinkoff.ru станет более персонализированной. Теперь на главной странице будут отображаться не только данные о счетах и картах, но и лайфстайл-материалы с полезной и интересной информацией (аналогичные Tinkoff Stories в мобильном приложении).

Каждый клиент сможет увидеть свой собственный набор таких материалов — технологии искусственного интеллекта, как и в Tinkoff Stories, будут подбирать интересный именно этому пользователю контент на основе персонализации и его индивидуальных сценариев в экосистеме «Тинькофф».

Новая главная страница состоит из двух логических разделов — текущих финансовых продуктов клиента и доступных ему сервисов и виджетов, которые помогают решить основные задачи пользователя. Содержание панели управления адаптируется в зависимости от подключенных услуг и активности клиента в экосистеме Тинькофф.

Новая панель управления на Tinkoff.ru включает 7 блоков.

«Счета и карты» — список всех счетов и карт клиента, их баланс;

«Для вас» — персональные подборки, советы, уведомления, stories;

«Платежи и переводы» — персональные рекомендации о том, какие счета и когда нужно платить;

«Последние операции» — последние 4 операции клиента;

«Статистика за месяц» — анализ данных по категориям трат за текущий календарный месяц;

«В прошлом месяце» — 4 факта об операциях за предыдущий календарный месяц;

«Бонусы и кэшбэки» — блок бонусов, где отображаются новые спецпредложения и повышенный кэшбэк.

Блок «Для вас» (аналогичный Tinkoff Stories в мобильном приложении) будет включать персонализированные материалы и лайфхаки, в том числе — из «Тинькофф Журнала», о финансах и лайфстайл-событиях (новинках в кино, литературе, музыке и пр). Здесь же клиент будет получать уведомления с напоминаниями о предстоящих платежах — например, по продлению страховки или кредиту, которые тут же можно будет оплатить. У новых клиентов без истории операций в блоке «Для вас» появятся обучающие материалы по продуктам и услугам экосистемы «Тинькофф», настройкам личного кабинета на Tinkoff.ru и мобильного приложения.

В блоке «Платежи и переводы» алгоритмы персонализации будут анализировать регулярные операции клиента и предлагать рекомендации для типичных и актуальных для него платежей и переводов. Например, если клиент оплачивает парковку в одни и те же даты, то здесь он увидит карточку для такого платежа и сможет оплатить его в один клик. Если в платежном поведении клиента произойдут изменения, рекомендации ему также поменяются.

В блоке «Статистика» в дополнение к категориям самых популярных трат за текущий месяц клиент сможет узнать свою самую большую покупку, где он больше всего потратил денег, что чаще всего покупал и сколько заработал на операциях по своим программам лояльности.

Здесь же клиенты Тинькофф увидят новые спецпредложения от партнеров со скидками и бонусами.

В блоке «Счета и карты» пользователь сможет проверить баланс брокерского счета в Тинькофф Инвестициях и мобильного оператора «Тинькофф Мобайл». В будущем здесь появится информация о счетах индивидуальных предпринимателей и компаний — клиентов «Тинькофф Бизнеса».

Визуальное представление главной страницы также обновилось: в дизайне появилось больше акцентов, интерфейс стал более глубоким. Страница полностью собрана на компонентах дизайн-системы «Тинькофф», что обеспечивает ее гибкость, масштабируемость и готовность к будущему развитию. В дальнейшем стилистика главной страницы распространится и на другие разделы личного кабинета Tinkoff.ru.

«Мы заметно улучшили личный кабинет Tinkoff.ru — он стал еще более гибким и удобным для пользователей. Одновременно это и персональная финансово-аналитическая лента, и удобная панель управления всеми услугами нашей экосистемы с индивидуально подобранным для каждого пользователя контентом. Она поможет клиентам совершать больше операций самостоятельно без помощи клиентской поддержки. В ближайшее время мы добавим на панель управления раздел «Развлечения», чтобы наши клиенты могли покупать билеты в кино прямо с главной страницы. Все это значительно улучшит пользовательский опыт наших клиентов и повысит их вовлеченность в экосистему Тинькофф», — сказал Артем Яманов, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса «Тинькофф».

В предыдущей версии главной страницы Tinkoff.ru сохранятся возможности поиска и анализа операций в разделе «События».