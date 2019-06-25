Начался прием заявок от регионов на участие в тестировании системы образовательных цифровых сертификатов

АНО «Цифровая экономика» сообщила о том, что с 25 июня 2019 г. начинается прием предложений от регионов на участие в апробации модели предоставления цифровых сертификатов в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

О начале приема предложений и критериях их оценки объявили сегодня на втором всероссийском селекторном совещании региональных администраций, организованном экспертной группой «Кадры для субъектов цифровой экономики РФ» центра компетенций по кадрам для цифровой экономики. Участие в конференц-колле, который состоялся сегодня в московской «Точке кипения», приняли 194 представителя из 82 регионов.

С 25 июня по 8 июля 2019 г. предложения регионов на участие в апробации должны быть опубликованы на сайтах участников – субъектов РФ и направлены в адрес центра компетенций по кадрам для цифровой экономики. Объявление результатов определения на участие в апробации модели предоставления цифровых сертификатов состоится 16 июля 2019 г. в рамках образовательного интенсива Университета 2035 «Остров 10–22».

Цифровые сертификаты – возможность для граждан России бесплатно пройти обучение – позволят привлечь к участию в пилотном проекте население регионов. По данным аналитического центра НАФИ и АНО «Цифровая экономика», 57% опрошенных уверены, что развитие ИТ-компетенций поможет им в трудоустройстве.

Среди критериев оценки предложений от регионов: региональные показатели цифровизации и рынка труда; оцифрованный запрос потенциальных работодателей на подготовку кадров для региона в сфере ИКТ и сквозных технологий; количество вовлеченных участников апробации – не менее десяти организаций от региона из числа общефедеральных и региональных провайдеров учебных программ дополнительного профессионального образования, в том числе образовательных онлайн-порталов, центров занятости, рекрутинговых агентств и сервисов подбора персонала должны подтвердить свою готовность принять участие в пилотном проекте.

По итогам анализа поданных предложений будут определены пять регионов. Планируется, что уже осенью в них начнется выдача первых персональных цифровых сертификатов на развитие компетенций цифровой экономики. Всего до конца 2019 г. в каждом из регионов – участников апробации будет выдано до 1 тыс. сертификатов. С помощью сертификата можно будет пройти программу обучения в онлайн- или смешанном формате по программам в сфере ИКТ и сквозных технологий цифровой экономики. Провайдерами образовательных услуг могут выступать организации высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, а также образовательные онлайн-платформы, подтвердившие свою готовность участвовать в апробации персональных цифровых сертификатов в интересах развития кадрового потенциала региона.

В 2019 г. в пилотных регионах должна быть выстроена модель взаимодействия работодателей, провайдеров учебных программ, центров занятости, рекрутинговых агентств и сервисов подбора персонала для тестирования различных моделей: организационно-финансовые механизмы выдачи персональных цифровых сертификатов; механизмы отбора и признания результатов образовательных программ, в которых заинтересованы работодатели в регионах; инструменты отбора мотивированных получателей персональных цифровых сертификатов. По результатам апробации будут внесены коррективы в предлагаемые модели и организационно-технические решения, которые в дальнейшем будут масштабированы на федеральном уровне.

Олег Подольский, координатор центра компетенций по кадрам для цифровой экономики национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», сказал: «Мы планируем, что в следующем году к программе апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов смогут подключиться еще не менее 15 регионов. Воспользоваться персональными цифровыми сертификатами на развитие цифровых компетенций в 2020 г. смогут уже 33 тыс. человек. К 2024 г. число выданных сертификатов достигнет 1 млн».

Андрей Сельский, директор по направлению «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика», сказал: «Ключевые источники экспертизы по цифровым компетенциям на сегодня – зачастую не университеты, а компании. Система персональных цифровых сертификатов - хороший шанс открыть эту экспертизу рынку труда, обеспечить равенство возможностей доступа к современным образовательным технологиям, а значит – развитие человеческого капитала страны в целом».

Официальный порядок определения регионов опубликован на сайте центра компетенций «Кадры для цифровой экономики».