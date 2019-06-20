Oracle нарастила выручку и прибыль за счет облаков

Oracle объявила финансовые результаты четвертого квартала 2019 финансового года и всего 2019 финансового года. Совокупные квартальные доходы составили $11,1 млрд, что на 1% больше в долларах США и на 4% больше при расчете в постоянной валюте по сравнению с четвертым кварталом предыдущего финансового года.

Доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов составили 6,8 млрд долларов США, тогда как доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий – $2,5 млрд.

Общие доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов, плюс доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий составили 9,3 млрд долларов, увеличившись на 3% при расчете в долларах США и на 6% при расчете в постоянной валюте.

В четвертом квартале 2019 финансового года операционная прибыль Oracle, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 2% до $4,3 млрд при норме операционной прибыли в 38%. Без учета требований GAAP операционная прибыль выросла на 4% до $5,3 млрд при норме операционной прибыли 47%. Чистая прибыль, рассчитанная по GAAP, увеличилась на 14% до $3,7 млрд, а без учета требований GAAP - на 3% до $4,1 млрд. Прибыль на одну акцию, рассчитанная по требованиям GAAP, составила $1,07, а без учета требований GAAP - $1,16.

Краткосрочные доходы будущих периодов составили $8,4 млрд. Денежный поток от операционной деятельности за 2019 финансовый год составил $14,6 млрд.

В 2019 финансовом году совокупные доходы составили $39,5 млрд, что несколько больше в долларах США и на 3% больше при расчете в постоянной валюте. Доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов составили $26,7 млрд, тогда как доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий – $5,9 млрд.

Общие доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов, плюс доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий составили $32,6 млрд, увеличившись на 2% при расчете в долларах США и на 4% при расчете в постоянной валюте.

В 2019 финансовом году операционная прибыль Oracle, рассчитанная по требованиям GAAP, составила $13,5 млрд при норме операционной прибыли в 34%. Без учета требований GAAP операционная прибыль составила $17,4 млрд при норме операционной прибыли 44%. Чистая прибыль, рассчитанная по GAAP, составила $11,1 млрд, а без учета требований GAAP - $13,1 млрд. Прибыль на одну акцию, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 251% до $2,97, а без учета требований GAAP – на 16% до $3,52.

«В четвертом квартале наша операционная прибыль, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 7% при расчете в постоянной валюте, в результате прибыль на одну акцию значительно превысила мои ожидания, — сказала Сафра Кац, главный исполнительный директор Oracle. — Наш высокомаржинальный бизнес облачных приложений Fusion и NetSuite быстро растет, в то время как мы уменьшаем масштабы нашего низкорентабельного бизнеса унаследованного оборудования. Чистым финансовым результатом этого перехода от аппаратных средств общего назначения к облачным приложениям стала норма операционной прибыли 47%, рассчитанная без учета требований GAAP, в четвертом квартале, что является самым высоким показателем за последние пять лет».

«Наши доходы от облачных приложений Fusion ERP и HCM выросли на 32% в 2019 финансовом году, — отметил Марк Херд, главный исполнительный директор Oracle. — Наши доходы от облачных приложений NetSuite ERP также выросли на 32% в этом году. Эти высокие результаты еще более укрепляют лидирующие позиции Oracle по облачным ERP в мире. Наш бизнес облачных приложений растет быстрее, чем у конкурентов. И хотелось бы обратить внимание на одобренное заявление отраслевого аналитика IDC».

Согласно показателям долей рынка в последних годовых отчетах IDC, Oracle имеет самую большую долю рынка в мире среди всех поставщиков корпоративных SaaS-приложений на протяжении трех последних календарных лет - 2016, 2017 и 2018.

«В четвертом квартале добавилось еще более пяти тысяч новых заказчиков, которые приступили к тестовому испытанию Autonomous Database, — отметил Ларри Эллисон, председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle. — Наша новая облачная инфраструктура второго поколения Gen2 Cloud Infrastructure предлагает клиентам убедительный набор передовых технологических возможностей, включая нашу самоуправляемую базу данных, которая автоматически шифрует все ваши данные, сама выполняет резервное копирование, настройку, обновление и патчинг при обнаружении угроз безопасности. Она делает все это автономно – прямо во время работы — без какого-либо вмешательства человека и без простоев. Никакая другая облачная инфраструктура не предоставляет ничего похожего на эти автономные функции».

Совет директоров объявил о выплате квартальных денежных дивидендов в размере 0,24 долларов США на каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию. Эти дивиденды будут выплачены 31 июля 2019 года всем держателям акций, зарегистрированным до конца рабочего дня 17 июля 2019 года.