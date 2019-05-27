«Консист бизнес групп» перевел офисы «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Германии на единую систему управления финансами

«Консист бизнес групп» реализовал второй этап в рамках глобальной программы по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, ранее запущенная в офисах во Франции и Италии, тиражирована на подразделения в Великобритании и Германии. Программным решением для реализации проекта является Microsoft Dynamics AX.

Глобальная программа предусматривает перевод учетных процессов зарубежных офисов «Лаборатории Касперского» в Microsoft Dynamics AX и отказ от разрозненных локальных учетных систем в каждой из стран деятельности компании. Новая система охватывает направления бухгалтерского, налогового и управленческого учетов и является единой точкой входа для доступа к финансовой информации — не только для сотрудников штаб-квартиры в Москве, но и для финансовых контролеров во всех регионах мира.

В рамках проекта реализован единый управленческий план счетов и единый набор управленческих аналитик с соблюдением особенностей финансового законодательства Великобритании и Германии. Система охватывает расчеты с поставщиками и интеграцию с корпоративной системой управления закупками, расчеты с клиентами и интеграцию с корпоративной системой управления продажами, ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование локальной регламентированной и внутренней управленческой отчетности.

Исполнителем проекта выступила российская консалтинговая группа «Консист бизнес групп», оказывающая услуги создания и поддержки информационных систем управления на российском и зарубежном рынке. Проект выполнен в течение 15 месяцев. Пользователями системы являются порядка 30 сотрудников финансовых подразделений в офисах «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Германии.

Георгий Масберг, заместитель генерального директора «Консист бизнес групп», сказал: «Результаты выполнения проекта позволили нам сформировать шаблонное решение, которое упрощает последующее тиражирование системы в других странах, делая его как быстрее, так и дешевле. Наши опыт и экспертиза позволяют нам браться и успешно выполнять самые сложные и нетривиальные задачи автоматизации и уверенно поддерживать бизнес наших клиентов не только в России, но и за рубежом».

Дмитрий Самойлов, старший ИТ бизнес-партнер «Лаборатории Касперского», сказал: «Совместно с "Консист бизнес групп" мы завершили второй этап формирования единой политики в области управленческого учета и внутренней отчетности зарубежных офисов компании. Проект позволяет проще собирать и сравнивать финансовую отчетность офисов разных стран, а также облегчает техническую поддержку всего комплекса финансовых информационных систем компании».