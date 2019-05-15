Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака Mail.ru Private Cloud, которая поможет крупным компаниям реализовать цифровую трансформацию своего бизнеса. Сервис объединил существующие мощности компании на рынке публичных облачных решений и представил удобный инструмент работы с чувствительными данными крупных компаний.

Новый сервис создан для корпораций, которые из-за внутренних политик безопасности не могут использовать публичные облака для хранения данных. Mail.ru Private Cloud позволяет компании использовать облачные хранилища, сохраняя все процессы и данные внутри своей организации. Mail.ru Private Cloud устанавливается в дата-центрах клиента. Заказчик также получает полный пакет сервисов: портал самообслуживания, IaaS- и PaaS-сервисы, облачные базы данных, контейнеры под управлением Kubernetes, централизованный мониторинг, IDM-сервер и многое другое.

«Всего за пару лет Mail.Ru Cloud Solutions из экспериментального направления превратился в продукт, который в 2018 г. вошел в число крупнейших поставщиков IaaS в России по версии CNews. Количество наших клиентов уже измеряется тысячами. Мы накопили достаточно знаний, чтобы выйти на новый для себя рынок поставки облачных решений для крупного бизнеса. Mail.ru Private Cloud ускорит цифровую трансформацию компаний и позволит использовать современные облачные решения, не выбирая между частными и публичными», – отметил заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин.

Ранее Mail.ru Cloud Solutions концентрировался, в первую очередь, на среднем и так называемом digital-бизнесе, зарабатывающем только в интернете. Накопленная в MCS экспертиза и была объединена в полноценной технологической платформе Mail.ru Private Cloud. Это позволило компании выйти на новый для себя рынок – крупный бизнес.

О своем согласии сотрудничать с Mail.ru Private Cloud уже объявили ведущие IT-компании России. Сервис будут предлагать своим клиентам «Мегафон», «КРОК», Comparex, Columbus, Accenture.