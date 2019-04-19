Объявлены победители премии «ПРО ЭДО»
18 апреля в Москве состоялся финал конкурса лучших проектов электронного документооборота с вручением премии «ПРО ЭДО», учрежденной компанией «СКБ Контур». Победители в восьми номинациях получили памятные награды, дипломы и уникальные цифровые эмблемы.
В конкурсе участвовали 37 организаций. Заявки могли подать компании, которые успешно запустили в промышленную эксплуатацию проекты ЭДО с использованием сервисов «Контур.Диадок» или «Контур.EDI».
Конкурс проходил в два этапа. Присланные заявки оценивали ведущие специалисты в области электронного документооборота и информационных систем: представители Координационного центра МПК по вычислительной технике Министерства цифрового развития РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, издания IT Week, крупнейших компаний — клиентов «СКБ Контур» и пользователей системы «Контур.Диадок». На первом этапе экспертный совет сформировал короткий список по основным номинациям. На втором — члены жюри проголосовали за победителей.
Специальная номинация была выделена для открытого голосования пользователей интернета. Премию получил лидер опроса, набравший наибольшее число голосов.
Победители премии «ПРО ЭДО».
«Про успех: проект года» — «Группа Компаний ПИК». «Про активность: эффективное подключение контрагентов» — «Международные услуги по маркетингу табака» («Бритиш Американ Тобакко Россия»). «Про смелость: первенство в отрасли» — «Логитерра». «Про скорость: эффективное внедрение сложного проекта» — «Северсталь — Центр Единого Сервиса». «Про рывок: прорыв в решении нестандартных задач» — госкорпорация «Росатом». «Про диалог: лучший проект в сфере ритейла» — ГК «Дикси». «Про мир: лучший международный проект» — «Газпромнефть-Аэро». «Про признание: лучший проект по мнению бизнес-сообщества» — «Центр корпоративных решений» (группа НЛМК).
«Есть несколько причин, которые подвигли нас организовать конкурс с вручением премии "ПРО ЭДО", - сказала Лидия Урывская, коммерческий директор направления ЭДО «СКБ Контур». - Зачастую, когда мы предлагаем компаниям перейти на электронный документооборот, слышим в ответ, что это технологии будущего. В рамках премии мы хотим показать, что цифровизация происходит прямо здесь и сейчас, и самый убедительный аргумент - опыт компаний».
Проекты участников конкурса - серьезные и длительные, предполагают анализ и пересмотр бизнес-процессов, в том числе огромных компаний. Для рынка реальный опыт внедрения ЭДО важен и ценен, он не должен оставаться незамеченным. Вручением премии «СКБ Контур» благодарит тех, кто доверился нашему опыту и знаниям.