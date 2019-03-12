Доля игровых ноутбуков Acer на платформе AMD достигла 88%

Acer объявила о том, что начиная с ноября 2018 года, доля ноутбуков Acer среди геймерских мобильных компьютеров на платформе AMD, в которых используются процессоры Ryzen и видеокарты Radeon/Vega, превысила 80%.

Рост популярности игровых систем на платформе AMD достигнут во многом благодаря успеху ноутбуков Acer на базе процессоров AMD Ryzen 5 и видеокарт AMD Radeon и Vega. По данным компании GfK, рост продаж игровых ноутбуков на платформе AMD наблюдается у всех производителей: в сегменте игровых ноутбуков за последние шесть календарных месяцев (с августа 2018 по январь 2019) продажи моделей на базе процессоров и видеокарт AMD утроились. Доля же компьютеров компании Acer среди всех проданных игровых ноутбуков на платформе AMD к концу января 2019 года достигла 88%.

Столь высокая доля продукции Acer в общем объеме продаваемых игровых ноутбуков на платформе AMD объясняется привлекательностью разработанных компанией игровых компьютеров Acer Nitro 5 и Predator Helios 500. Устройства сочетают производительность и оптимальный набор рабочих характеристик.

«Acer стали нашим первым партнером, кто смог предложить геймерам по-настоящему доступные игровые ноутбуки на базе мобильных процессоров AMD Ryzen и графики Radeon. Пользователи и пресса по достоинству оценили новинки, и неудивительно, что столь удачные по балансу характеристик лэптопы показали уверенную позитивную динамику в продажах, — отметила Ирина Гусева, региональный директор AMD в Восточной Европе. — На этом сотрудничество двух компаний не заканчивается: мы уже представили второе поколение мобильных процессоров Ryzen 3000-й серии с непревзойденным набором функций и высокой вычислительной производительностью. Так что в ближайшем будущем можно ожидать как обновления текущих моделей ноутбуков, так и появления новых форм-факторов на базе компонентов AMD в продуктовой линейке Acer».

«В нашем продуктовом портфолио продукты для геймеров занимают важное место. Это не только компьютеры, но и проекторы, мониторы, специализированная игровая периферия и аксессуары. Традиционная для игровых систем платформа, в которой сочетаются CPU Intel и графика NVIDIA, хорошо знакома пользователям и пользуется заслуженным уважением. Появление на рынке альтернативы, платформы компании AMD, позволило нам существенно расширить предложение, выпустив игровые ноутбуки Acer Nitro 5 и Predator Helios 500. Акцент на этих продуктах оказался верным — за короткий срок они стали популярными у пользователей. При этом растущий спрос на игровые системы, использующие компоненты AMD, объясняется отнюдь не только ценой: демократичная платформа демонстрирует еще и отличную производительность, столь важную для поклонников киберразвлечений», — отметил генеральный директор компании Acer в России Дмитрий Кравченко.

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