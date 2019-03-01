«Техносерв Cloud» защитил данные пациентов медицинского стартапа «Мое здоровье»

«Техносерв Cloud», провайдер облачных услуг, и онлайн-платформа для заботы о здоровье по программе ОМС «Мое здоровье» объявили о сотрудничестве.

В рамках сотрудничества «Техносерв Cloud» предоставляет заказчику услуги «Размещение оборудования» и «Виртуальный дата-центр» на базе платформы виртуализации Vmware для размещения сайта «Мое здоровье». Также специалисты интегратора оказали компании помощь в разработке архитектуры размещения серверов в закрытом сегменте и публичном облаке.

Онлайн-платформа интегрирована с региональной медицинской информационной системой здравоохранения, базой данных территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга и обрабатывает медицинские данные пользователей, что накладывает жесткие требования к обеспечению безопасности информации. Именно поэтому для соблюдения всех требований законодательства (№ 152-ФЗ, приказов ФСТЭК России № 21 и ФСБ России № 378, № 323-ФЗ, № 242-ФЗ, приказа Министерства здравоохранения РФ № 965н), связанных с обработкой персональных данных пациентов, заказчик выбрал закрытый сегмент виртуального дата-центра «Техносерв Cloud».

«Цифровизация сектора здравоохранения способствует появлению на рынке новых онлайн-сервисов и платформ, обеспечивающих пользователям быстрый доступ к медицинским услугам. Нам интересно участие в подобных проектах. Выполняя в них строгие требования информационной безопасности для обеспечения УЗ 1-2, мы можем продемонстрировать накопленный опыт и экспертизу в создании инфраструктуры с высоким уровнем защищенности персональных данных», — отметил Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud».

«Мы тщательно выбирали облачного провайдера, уделяя пристальное внимание и технической, и экономической стороне сотрудничества. Бесперебойная и надежная работа ИТ-составляющей нашего портала крайне важна и для нас, и для пользователей. Также нам было необходимо найти правильный баланс "цена-качество". И мы оптимизировали затраты на закупке средств защиты информации, используя уже развернутые в закрытом сегменте платформы "Техносерв Cloud", а также на размещении в защищенном сегменте облака данных, менее чувствительных к уровню защиты», — сказал Эрик Бровко, генеральный директор онлайн-платформы «Мое здоровье».