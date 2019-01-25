Система «N3.аналитика» включена в Единый реестр российского ПО

«Нетрика» сообщила о включении системы «N3.аналитика» в Единый реестр российских программ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Разработка «Нетрики» призвана помочь региональным органам исполнительной власти принимать взвешенные управленческие решения.

«N3.аналитика» является одной из немногих BI-систем на российском рынке, оптимизированных для задач государственного управления. Работа региональных органов власти сопряжена с большим количеством данных, которые собираются и генерируются различными информационными системами и имеют различный формат. Создание отчетности в связи с этим требует больших трудозатрат, в том числе на обучение персонала. Кроме того, при сведении данных из различных каналов могут теряться источники происхождения тех или иных показателей, что ставит под сомнение их достоверность.

Решение «Нетрики» приводит данные к единому формату и дает возможность оперативно формировать отчетность с применением интуитивно понятной инфографики. BI-система фиксирует и отображает источник получения каждого показателя, а также позволяет получить детализацию данных до уровня самого источника. При этом для формирования отчетов не требуются выделенные специалисты со знанием языков программирования.

При анализе даже большого объема данных система выявляет причинно-следственные связи между различными показателями, поэтому сформированные отчеты помогают принимать оптимальные решения. В «N3.аналитика» реализована гибкая настройка ролей пользователей: в зависимости от должности сотрудников и конфиденциальности информации в системе можно создавать пользователей с различными правами доступа. Также поддерживается множество вариантов визуализации, как простых, так и сложных.

«Изначально система "N3.аналитика" создавалась для целей управления здравоохранением на уровне региона: например, позволяла выяснить, насколько эффективно происходит распределение направлений на медицинские анализы между различными лабораториями и можно ли этот процесс оптимизировать, чтобы сократить время ожидания пациентов. Полученные данные позволили составить актуальную картину: где есть перегруженность лабораторий, исследования по каким диагнозам самые востребованные. Однако потребности государственных структур в качественных инструментах аналитики расширяются, поэтому сегодня решение адаптировано для управления образованием и транспортом, оказания госуслуг населению и других сфер в рамках госсектора», — отметил Денис Чумаков, руководитель направления «Здравоохранение» компании «Нетрика».

Высокая производительность системы за счет использования передовых программных компонентов и методологий, ее развитая функциональность делают «N3.аналитика» применимой также и для решения управленческих задач коммерческих компаний.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных ведется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с 2016 г. На сегодняшний день в него входит 5 120 отечественных программных продуктов.