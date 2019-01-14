Банк «Открытие» начал собирать биометрические данные

Банк «Открытие» присоединился к проекту ЦБ РФ по сбору биометрии и начал в промышленном масштабе предоставлять услугу по сбору биометрических данных для биометрической системы (ЕБС) единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ранее банк оказывал эту услугу в пилотном режиме.

На первом этапе реализации проекта в офисах «Открытие» частным клиентам стала доступна услуга приема биометрических данных и регистрации в ЕСИА. Банк развернул оборудование в московских офисах, обеспечил интеграцию с Единой биометрической системой для передачи данных и провел обучение сотрудников. На втором этапе проекта в 2019 году планируется тиражировать передовое технологическое решение в региональной сети отделений банка, а также внедрить дистанционные услуги для зарегистрированных в ЕСИА.

«Банк поддерживает развитие инноваций, позволяющих улучшить клиентский опыт и повысить доступность финансовых услуг. Биометрия – это удобный, комфортный и безопасный сервис», - сказал член правления, руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александр Пахомов.

Для реализации проекта банк «Открытие» использовал «коробочное решение» группы компаний ЦРТ - лидера по внедрениям биометрических решений в России. «Критериями выбора для нас стали: легкая встраиваемость в ИТ ландшафт, пример успешного внедрения ПО в других организациях, стоимость и сроки запуска технологии, наличие у интегратора опытной команды», - рассказал член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.