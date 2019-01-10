AOC начинает продажи изогнутых игровых мониторов AGON 3. Цены

AOC сообщила о релизе изогнутых мониторов AG273QCG (Nvidia G-SYNC) и AG273QCX (AMD FreeSync 2 HDR), представителей третьего поколения линейки AGON. Модернизированная серия поступит в продажу в январе 2019 года.

Разработанные для увлеченных геймеров, модели AGON 3 обладают лучшими характеристиками предыдущих версий: частота обновления до 165 Гц, время отклика 1 мс. Оснащены они и новейшими технологиями, такими как AMD FreeSync 2 HDR, а также отличаются обновленным стильным дизайном.

Благодаря высокой частоте обновления 165 Гц (AG273QCG) и 144 Гц (AG273QCX), малому времени отклика и технологии, которая обеспечивает переменную частоту обновления, оба монитора подходят для динамичных игр.

Линейку игровых мониторов премиум-класса AGON (с древнегреческого – соревнование, столкновение, антагонизм) компания AOC впервые представила в 2016 году. Второе поколение AGON получило расширенную линейку, в которую вошли сверхширокие и изогнутые мониторы различных размеров (27–35 дюймов), такие как модель AG352UCG. С релизом серии AGON 3 характеристики мониторов стали более впечатляющими, дизайн более привлекательным, игровые функции – более продвинутыми.

Монитор AG273QCG с диагональю 27 дюймов (68,6 см) оснащен изогнутой (1800R) TN-панелью с разрешением QHD (2560x1440 пикселов), поддерживает технологию Nvidia G-SYNC, отличается высокой частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс. Владельцы поддерживаемых графических процессоров Nvidia могут включить G-SYNC, чтобы избежать разрывов и заминок изображения, и синхронизировать частоту обновления монитора с частотой кадров процессора. Высокая яркость 400 нит позволяет комфортно использовать монитор даже в ярко освещенных помещениях. Два встроенных 2-ваттных динамика с DTS дополняют эти впечатляющие характеристики.

27-дюймовый (68,6 см) монитор с расширенным динамическим диапазоном (HDR) AG273QCX оснащен VA-панелью с аналогичной изогнутостью (1800R), разрешением QHD и частотой обновления 144 Гц. Благодаря высокой яркости 400 нит, дисплей поддерживает стандарт HDR VESA DisplayHDR 400. В дополнение к HDR, модель также может похвастаться AMD FreeSync 2 HDR для уменьшения задержки на входе, вызванной тональным отображением HDR, и принудительной компенсацией низкой частоты кадров (LFC), что также позволяет избавиться от разрывов и заминок изображения. Статический коэффициент контрастности 3000:1 VA-панели и цветовая гамма 90% DCI-P3 оживляют изображение благодаря глубокому черному и яркости других цветов, а также широким углам обзора 178°/178°. Высокая скорость отклика 1 мс достигается стробоскопическим методом. Два 5-ваттных динамика монитора AG273QCX также совместимы с DTS.

Обе модели оснащены панелью без рамок с трех сторон, что позволяет удобно объединять несколько мониторов в систему. Устройства также очень эргономичны: помимо поворота и наклона, можно регулировать высоту в диапазоне до 110 мм.

Настраиваемая задняя подсветка AGON Game Lights обеспечивает отображение более чем 100 тысяч цветов, в полной мере используя преимущества RGB. Подсветка AGON Game Lights может меняться в зависимости от развития игрового процесса. Красная угловая AG273QCG и серебряная AG273QCX подставки надежно располагаются на столе, не занимая много места. Кривизна 1800R обоих дисплеев увеличивает иммерсивный эффект и позволяет комфортно переводить взгляд с одного края экрана на другой.

Уже знакомый по предыдущим версиям AGON выдвижной держатель для гарнитуры был модернизирован, и теперь находится с двух сторон устройства.

Простой механизм сборки, для которой не понадобятся отвертка и шурупы, поможет установить монитор в любой ситуации (например, при проведении турниров или LAN-вечеринок). Переносится устройство благодаря специальной ручке.

Модернизированный пульт дистанционного управления AOC Game Pad позволит настроить необходимые параметры экранного меню.

Помимо перечисленных выше характеристик, оба монитора также оснащены такими функциями как AOC Game Color: возможность настроить насыщенность цвета для лучшего отображения уровня серого и детализации изображения; AOC Game Modes: отдельные настройки для игр разных жанров и возможность сохранения трех настраиваемых пользователем профилей; AOC Shadow Control: регулировка уровня тени для лучшего отображения темных областей, что не повлияет на остальное изображение; AOC Dial Point: прицел в центре экрана, который поможет метко стрелять в «шутерах»; FPS Frame Counter: индикатор текущего количества кадров в секунду; Flicker Free Technology: уменьшение ощущения дискомфорта и усталости глаз при длительных игровых сессиях; Обновленное экранное меню в свежем современном дизайне, дополнительное меню программного обеспечения (G-Menu), с большим количеством параметров для настройки.

Мониторы AOC AG273QCX и AG273QCG поступят в продажу в январе 2019 года по ориентировочной цене 54 879 и 62 729 рублей соответственно.