Corel приобрела компанию Parallels

Корпорация Corel объявила о приобретении компании Parallels, работающей в области разработки кросс-платформенных решений. Parallels получила широкую известность благодаря своему программному обеспечению для запуска приложений Windows на Mac. Теперь в состав портфолио программного обеспечения Corel входит вся линейка продуктов Parallels, включая Parallels Desktop для Mac, Parallels Toolbox для Windows и Mac, Parallels Access, Parallels Mac Management для Microsoft SCCM, а также Parallels Remote Application Server (RAS).

Финансовая сторона сделки не разглашается.

В планы Corel входит инвестирование значительных средств в Parallels с целью создания дополнительных возможностей для роста посредством консолидации обширной клиентуры, надежных партнерских сетей и известных на мировом уровне торговых марок обеих компаний. Вместе Corel и Parallels разрабатывают приложения и сервисы, направленные на обеспечение максимально комфортных условий работы на любой из платформ, включая Windows, macOS, iOS, Android, Chromebooks, Linux, Raspberry Pi, а также облачные хранилища.

«Мы с радостью принимаем сотрудников Parallels в нашу глобальную организацию Corel. Добро пожаловать! Corel и Parallels отлично подходят друг другу — доказательством тому являются взаимодополняющие портфолио продуктов и общие бизнес-модели и стратегии. Совместные усилия наших команд и высокий потенциал наших технологий генерируют отличные возможности в плане дальнейшего роста и успешной деятельности наших компаний и, что самое важное, наших клиентов», — отметил главный исполнительный директор Corel Патрик Николс (Patrick Nichols).

«Компании Parallels и Corel объединяют лидирующие позиции на рынке, общее видение дальнейшей деятельности и страсть к новаторству. В составе Corel мы продолжим обеспечивать наших партнеров и клиентов лучшим в своем классе программным обеспечением», — сказал главный исполнительный директор Parallels Яков Зубарев.