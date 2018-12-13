Игровые консоли последнего поколения выводят рынок на докризисный уровень по объему продаж

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития рынка игровых консолей за три квартала 2018 года. Объём категории составил 6,8 млрд рублей и 300 000 устройств, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 40% и 35% соответственно. По итогам 2018 г. российский рынок консолей может превысить 12 млрд руб.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», за девять месяцев 2018 г. рынок игровых консолей в денежном выражении впервые превысил уровень 2014 г/ в денежном эквиваленте и составил 6,8 млрд руб. Лидирующие позиции по продажам занимает PlayStation 4. Рыночная доля платформы составляет 70% в штуках и 77% в деньгах. Японский бренд Nintendo в штуках вдвое увеличил долю и приблизился к результатам продаж консолей от Microsoft. Позитивная динамика связана с повышением спроса на модели Nintendo Switch и Nintendo NES Classic Mini. В первом случае покупателей привлекает форм-фактор и эксклюзивы – в гибридную консоль удобно играть как в дороге, так и дома при помощи док-станции.

«Рынок игровых консолей вышел в денежном выражении на докризисный уровень, чему способствовало смещение покупательского спроса в сторону более дорогих моделей последнего поколения. Отчасти это связано с распространением и растущей доступностью 4К-телевизоров и технологии VR, которые выводят игровой опыт на новый уровень», – отметил руководитель департамента «Развлечения и Фото/Видео» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

Значительное влияние на развитие сегмента оказывают интернет-продажи – каждая четвёртая консоль приобретается онлайн. По сравнению с тремя кварталами прошлого года продажи в данном канале выросли на 60% в деньгах и 59% в штуках.

Основные аксессуары для консольного гейминга демонстрируют двухзначный рост. Продажи геймпадов увеличились на 35% в деньгах и 25% в штуках, а наиболее популярной моделью оказался DualShock 4 v2 для PlayStation 4. Технология виртуальной реальности становится все более доступной и понятной для потребителей, благодаря чему спрос на шлем PlayStation VR превысил показатели прошлого года более чем вдвое.

Продажи игр для консолей год к году увеличились на 16% в штуках и 19% в деньгах. В число пяти наиболее популярных игр вошли FIFA 18, «God of War», «Detroit: Стать человеком», «Одни из нас. Обновлённая версия» и UFC 3. Наиболее яркими релизами в третьем квартале стали футбольный симулятор FIFA 19 и эксклюзив для PS4 – «Человек-паук». Рынок игр постепенно переходит на цифровой формат, однако, несмотря на это, коробочные предложения демонстрируют положительную динамику продаж относительно 2017 г. Спрос на них стимулируют громкие релизы, ограниченные серии и специальные подарочные издания.