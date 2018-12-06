Ростех разрабатывает новый виртуальный тренажер для помощи больным после инсульта в быту

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех совместно с Самарским государственным медицинским университетом работает над новым нейротренажером с VR-технологиями для реабилитации больных после инсульта, травм и других заболеваний. Устройство дополнит линейку аналогичных разработок холдинга, уже используемых в медицине, и поможет пациентам восстановить активность рук.

В настоящее время «Росэлектроника» поставляет на рынок нейротренажер ReviVR для восстановления подвижности ног и ReviMotion для детей с различными нарушениями двигательной активности. Новинка будет способствовать восстановлению двигательных функций рук после перенесенного инсульта, черепно-мозговой травмы и других заболеваний, а также способствовать социально-бытовой адаптации.

С помощью VR-технологий создаваемое устройство погружает пациента в виртуальную среду и, совмещая визуальное, слуховое и тактильное воздействие, имитирует различные бытовые ситуации. Это позволит восстановить нейронные связи за счет стимуляции мозговой активности и вернуть человеку базовые навыки рук, необходимые в быту.

Работа над устройством ведется при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Проект получил финансирование в виде субсидии по результатам конкурса «Выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, направленных на реализацию приоритетов стратегии научно-технологического развития России.

«Создаваемый комплекс позволяет погрузить пациента в виртуальный мир, где созданы обычные бытовые условия и имитируются стандартные действия, которые каждый человек ежедневно выполняет в быту. Исследования доказывают, что подобные тренировки мозга помогают быстрее нормализовать двигательную активность и вернуть пациента к обычной жизни», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«VR-реабилитация эффективна для пациентов, перенесших инсульт, но есть веские основания предполагать, что с ее помощью можно восстанавливать пациентов с другими нозологиями», – отметил директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.