Ростех создал систему посадки для аэродромов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех получил сертификат Росавиации на новейший аэродромный комплекс для посадки самолетов в сложных метеоусловиях. Внедрение разработки сократит эксплуатационные издержки и повысит безопасность полетов.

Комплекс СП-2010 предназначен для обеспечения посадки самолетов на аэродромы гражданской авиации и совместного базирования в сложных метеоусловиях в любое время суток, для формирования и обработки сигналов в аппаратуре применяются цифровые технологии. В новейшем комплексе использованы резонаторные антенны, на характеристики излучающего сигнала которых не влияют такие факторы окружающей среды, как влага, осадки, обледенение.

«За счет использования уникальных материалов и передовых радиоэлектронных компонентов, работоспособность комплекса не зависит от погодных условий. Кроме того, это первый в мире комплекс, не требующий уборки снега перед антеннами радиомаяка в зимний период, что обеспечивает сокращение эксплуатационных затрат», - отметил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Потенциальными заказчиками комплекса, разработанного Челябинским радиозаводом «Полет» (входит в холдинг «Росэлектроника») и научного коллектива Южно-Уральского Государственного университета (ЮУрГУ), являются гражданские аэропорты России, Минобороны РФ, Росавиация, Роскосмос, а также зарубежные компании.

Челябинский радиозавод «Полет» является единственным изготовителем основных средств радиотехнического обеспечения полётов для аэродромов государственной авиации. На сегодняшний момент радиолокационным и навигационным оборудованием производства ЧРЗ «Полёт» оборудовано более 160 аэродромов в 31 стране мира.