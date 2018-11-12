«Росэлектроника» представила нейротренажер ReviVR на международном рынке

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех провел первую международную презентацию не имеющего аналогов в мире нейротренажера ReviVR в рамках Международной специализированной выставки MEDICA в Дюссельдорфе. Впервые разработчикам удалось соединить использование виртуальной реальности и тактильной обратной связи при реабилитации пациентов с нарушениями двигательной активности нижних конечностей – после инсульта, травм спинного мозга и ряда других заболеваний.

Эксперты Инженерно-маркетингового центра концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника») продемонстрируют посетителям выставки возможности нейротренажера на выставочном стенде в рамках объединенной экспозиции российских производителей медицинских изделий.

Нейротренажер ReviVR представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из пневмоманжет, компрессорной установки для нагнетания воздуха, очков виртуальной реальности и специализированного программного обеспечения. Пациент погружается в виртуальную среду и может видеть себя в вертикальном положении. За счет стимуляции мозговой активности нейронные связи восстанавливаются, человек «привыкает» к вертикальному положению, что благоприятно сказывается на состоянии пациента.

На сегодняшний день совместно с Самарским государственным медицинским университетом запущено серийное производство нейротренажера. Продукция уже используется в медицинских учреждениях Самары и Москвы.

Пациенты в остром периоде после инсульта – в течение 48 часов после зафиксированного факта нарушения мозгового кровообращения – после прохождения курса реабилитации на тренажере ReviVR в стационаре, улучшают показатели двигательной активности в 2 раза.

«Использование виртуальной реальности в медицине – крайне актуальная тема. Нам удалось шагнуть дальше и совместить визуальное, слуховое и тактильное воздействие. Мы уже получили российский патент на изделие и подали международную заявку, которая фиксирует наше приоритетное право по данной технологии. Мы ожидаем большой интерес со стороны иностранных заказчиков на форуме MEDICA, который уже более 40 лет является одним из самых представительных мероприятий в области здравоохранения», - отметил генеральный директор ИМЦ Концерна «Вега» Александр Кулиш.

Организатором объединенной экспозиции российских производителей медицинских изделий выступает«Швабе-Москва» при содействии Messe Dusseldorf GmbH. Помимо ИМЦ Концерна «Вега», в экспозиции принимают участие Московский завод «Сапфир», НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Красногорский завод им. С.А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла, Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова.

Международная специализированная выставка MEDICA проходит в Дюссельдорфе с 12 по 15 ноября.